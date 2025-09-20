批賴政府只會漲電價！　侯友宜籲中央速調整能源政策

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

經濟部昨召開電價審議委員會，拍板電價10月1日起調漲，產業電價不調整，但民生電價調漲3.12％。新北市長侯友宜今(20日)對此表示，能源問題中央一直都沒有很清楚的告訴民眾，夏天用電又這麼大量，大家很擔憂的時候，又來調整電費，呼籲中央盡速調整能源政策。

侯友宜表示，中央在整個能源政策其實要有一套完整的做法，因為最近天氣很熱，可以看得出來備載容量經常都是到了橘燈，大家都非常的擔憂台灣用電危機。

侯友宜認為，中央要好好去思考一下能源政策怎麼樣的做法，多數民眾支持核電，到底要不要好好的重新去思考，那再生能源現在一直補不上來，尤其用煤來發電其實對身體健康也不好，所以整個能源政策才是一個最根本解決問題的方式。

侯友宜說明，針對能源問題中央一直都沒有很清楚的告訴民眾，用電又這麼大量，大家很擔憂的時候，又來調整電費，調整電費其實造成最大的衝擊就是民生，尤其只要電費一漲，民生物價一定會跟著漲，影響的是庶民、所有辛苦的百姓。

侯友宜喊話，希望在電費在漲的過程當中，更要考慮用電的這些市民朋友以及這些小商店，他們真的影響太大、太大了，因此，還是期待電費能緩漲盡量緩漲，但是既然漲了，就必須要考慮，人民在生計上如何做好因應，更重要的大方向能源政策快速調整，讓電價能夠穩定，讓產業能夠不斷地往前走。

