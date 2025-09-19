電價確定要漲「1400萬戶均漲0.71%」！　行政院：仍低於日韓

▲民生電價調漲0.71%，1400萬戶受影響。（圖／記者屠惠剛攝）



記者董美琪／綜合報導

經濟部電價費率審議委員會今天（19日）宣布，為應對台灣電力公司長期虧損，將對民生用電價格進行各級距的細微調整，以更貼近實際發電成本。此調整預計影響全台超過1400萬戶用戶，平均漲幅約0.71%。

對此，行政院發言人李慧芝表示，電價審議會在做出決策時，綜合評估了關稅衝擊、民眾支付能力及健全電價結構等因素，選擇以對民眾影響最小的方式調整各級距電價，盡量減少物價波動，行政院尊重此決定。

李慧芝指出，受俄烏戰爭影響，國際燃料價格暴漲，許多國家因此大幅提高電價，造成通膨壓力。為維持國內物價穩定，減緩通膨效應，自2022年至2024年間，台電公司先行吸收民生及產業電價差額，累積虧損一度超過4,200億元。

她說，政府曾多次提出撥補台電預算的方案，但均未獲立法院通過。台電雖已調整採購策略、加強節流及提高收入，但售電價格仍低於供電成本，截至2025年7月底累計虧損仍達4,179億元，財務壓力相當嚴峻。

依經濟部資料，產業用電價格已充分反映成本，故產業電價維持不變；民生用電價格則因長期低於成本，需進行微幅調整。住宅用戶方面，約93%的家庭每度電價僅調整0.1元，每月電費增加約33至70元，相當於每日多花1.1至2.3元。調整後，平均電價為2.89元/度，仍低於鄰近國家，如韓國3.96元/度、日本6.8元/度及新加坡7.73元/度，顯示電價審議會在考量物價穩定性上相當謹慎，行政院對此專業判斷表示支持。