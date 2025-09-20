電價平均調漲0.71%　行政院：住宅平均電價每度2.89元仍比日韓星低

▲經濟部今日開會決議調漲電價。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

經濟部19日召開電價審議會，決定平均電價微幅調整0.71%。行政院發言人李慧芝表示，行政院尊重電價審議會在綜合考量關稅衝擊、民眾負擔能力及健全電價結構等因素後，以影響最低的方式微調民生用電各級距單價。此外，調漲後的住宅電價平均每度2.89元，相比日本、韓國、新加坡仍是較低。

李慧芝表示，由於俄烏戰爭引發全球性燃料價格暴漲，許多國家大幅提高電價導致通膨加劇，衝擊民生經濟；而我國為維持物價穩定、減緩通膨，2022年至 2024 年由台電公司先吸收民生、產業電價緩漲之差額，致累積虧損一度超過 4,200億元。

李慧芝指出政府數度提出撥補台電預算的提案，但相關預算均未獲立法院通過，台電公司調整採購策略及加強開源節流降低成本，不過售電價格仍低於供電成本，累積至今（2025）年7月底累積虧損為4,179億元，財務狀況仍十分嚴峻。

李慧芝指出，依經濟部說明，電價審議會綜合考量產業電價已足額反映成本，但民生電價長期低於供電成本，因此決議產業電價不調整，民生電價則微幅調整。

在住宅電價部分，將約有93%用戶每度電價微調0.1元，每月電價約調漲33元至70元，形同每天增加1.1元到2.3元，而調漲後平均2.89元／度，仍然比起鄰近國家如韓國3.96 元／度、日本6.8元／度、新加坡7.73 元／度等國家住宅電價較低，也突顯審議會充分考量電價調整對於物價波動的影響，政院對此專業決定予以尊重。