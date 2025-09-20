漏網鏡頭／賴清德與夏州急難管理署長好交情　論壇開心自拍合影

▲總統賴清德會晤夏威夷緊急管理署署長James Barros。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

總統府全社會防衛韌性委員會今（20日）舉辦國際論壇。總統賴清德致詞時特別感謝來自世界各國的專家學者，大家的寶貴經驗將擴展韌性治理與社會防衛、協助深化政策設計，促進台灣與國際社會之間更緊密的連結。而賴也特別和美國夏威夷州的急難管理署（HI-EMA）署長James Barros自拍合影留念，展現兩人的好交情。

去年賴總統出訪友邦過境夏威夷，曾與夏州急難管理署署長James Barros碰面。今年台灣舉辦「全社會防衛韌性委員會」國際論壇前，總統府特別在19日時邀情國際訪賓與駐台使節與會，一起至宜蘭現場觀摩我方的演習整備，透過實地了解深化彼此的交流合作。

賴清德與宜蘭與James Barros也因此再度會面，昨在會場時，賴還特地上前向巴羅斯署長致意，雙方熱烈擁抱寒暄。事實上，過去台灣與夏威夷雙邊長年來密切合作進行聯合救災演練，此次HI-EMA署長來台，更是台美藉由全社會防衛韌性落實合作的具體展現。

賴清德今出席論壇致詞時說，許多國家都向人民發佈防災避難民防與生存指引，捷克、法國、瑞典等國，都規劃發佈全民安全指引，甚至要讓家家戶戶都有相關資訊，「台灣也不例外，國防部已經發布新版全民國防手冊，這本手冊是政府給全體人民的安全須知」。

賴清德表示，未來，將規劃讓家家戶戶都能得到這份安全指引，在這本手冊中，不僅用輕鬆的風格提供必要的避難須知、平時整指引，也告訴大家危機來臨時的應對方式，並含括不同群體的需求。

「更重要的是，我們告訴大家，倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息。」賴清德強調，身為中華民國三軍統帥，他要告訴國人同胞與國際社會，這就是台灣的立場，這就是捍衛自由民主、永續台灣的決心。

賴清德說，在這個充滿挑戰的時刻，朋友非常重要，理念相近國家的彼此合作也至關重要，感謝從世界各國遠道而來觀摩、參與921國家防災日聯合演習的隊伍，以及參與今日論壇當任講者和與談人的專家學者，大家的寶貴經驗將擴展韌性治理與社會防衛、協助深化政策設計，促進台灣與國際社會之間更緊密的連結。