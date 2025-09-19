　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德參觀航太展一待2小時　視察國防館3大重點

▲▼總統賴清德參觀台北國際航太暨國防工業展。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德參觀台北國際航太暨國防工業展。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（19日）參觀台北國際航太暨國防工業展。身為三軍統帥，賴一路從亞創中心、航太產業館、國防產業發展協會、太空形象館、美國館逛到國防館，一待將近2小時。此行參觀國防館也有3大重點，包括視察新式裝備、了解無人機裝備背後的不對稱戰力建構，以及台美國防安全的緊密合作。

此次國防展匯集來自15個國家、逾400家參展商，攤位總數超過1400個，規模較上屆更大。值得注意的是，本屆TADTE聚焦「先進國防、永續飛行、韌性供應鏈與無人未來」，展區橫跨國防、航太、太空與無人載具四大領域，不只美國、德國、捷克、波蘭等以「國家館」形式亮相，美國館展出規模更是歷年來最大，超過40家美商參展。

賴清德抵達美國館，由AIT副處長梁凱雯介紹美國館參展廠商，以具體行動展現台美雙方在經濟、軍工、安全合作的緊密與深化，更凸顯台灣航太與國防產業發展備受國際社會矚目，尤其在精密製造、科技創新方面獲全球肯定。AIT副處長梁凱雯日前也表示，「台灣國防產業更是全球供應鏈不可或缺的重要環節」。

而國防館是此次展覽重中之重，賴清德此行視察有三大亮點。第一，重磅展出新式裝備，國造武器首次亮相，包括多款新式武器如海馬士多管火箭發射車、M1A2T戰車、拖式2B飛彈發射車、陸射劍二發射車、105公釐雲豹D3樣車，都在現場展出，其中國造「強弓飛彈」系統也首度公開，是以具體成果向全體國人與國際社會展現自我防衛決心。

第二，因應國際情勢與地緣政治變化，近年各國更強調不對稱戰力建構，台灣無人機發展憑藉半導體、ICT 與精密製造優勢，在國際無人機供應鏈具備競爭優勢。賴清德現場視察多項無人機裝備，展現對推升我國無人機產業與建構不對稱戰力的高度重視。

第三，台美國防安全合作緊密。國防館將首次公布我國與美商透過技術轉移，合作生產的低成本自主巡弋飛彈，以及運用美商技術研製的自主式水雷等，從空中到水下都可以看見台美國防合作的痕跡。

作為三軍統帥的賴清德，此行不僅是要參觀國防工業展，更是視察台美合作新式武器，展現台美在國防、軍工、安全合作的緊密深厚。

▲▼總統賴清德參觀台北國際航太暨國防工業展。（圖／總統府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光
隋棠反制管委會！她見「聲明1段話」喊老哏了：管理費還是要繳
冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事
台中人氣早午餐熄燈！　結束11年開業時光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

控中捷藍線「中央欠約53億補助」　藍委怒撂話：擬將預算退回重編

拋黨魁政見！郝龍斌拜會軍公教警消　承諾修法「停砍退休年金」

柯文哲昔猛攻「五大弊案」　胡志強挺郝龍斌選黨魁：你都沒回嘴

不認識凱思國際　徐巧芯貼「假議題4步驟」嗆王義川：不要耳背好嗎

機場貴賓室被徐巧芯硬合照　王義川要華航檢討：是否禁止徐進入

陸委會否認阻撓雙城論壇　尊重北市府決定

台北明有望颱風假？樺加沙「午後風雨再增強」　北市府這樣說

雙城論壇突喊卡！　陸委會也意外：今天本要發證了

拚黨主席選舉搶攻台中！　鄭麗文曝昨拜會顏清標、成立黃埔後援會

盼國民黨勿被「人頭黨員掌控」　鄭麗文喊：黃復興投票自主性非常高

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

控中捷藍線「中央欠約53億補助」　藍委怒撂話：擬將預算退回重編

拋黨魁政見！郝龍斌拜會軍公教警消　承諾修法「停砍退休年金」

柯文哲昔猛攻「五大弊案」　胡志強挺郝龍斌選黨魁：你都沒回嘴

不認識凱思國際　徐巧芯貼「假議題4步驟」嗆王義川：不要耳背好嗎

機場貴賓室被徐巧芯硬合照　王義川要華航檢討：是否禁止徐進入

陸委會否認阻撓雙城論壇　尊重北市府決定

台北明有望颱風假？樺加沙「午後風雨再增強」　北市府這樣說

雙城論壇突喊卡！　陸委會也意外：今天本要發證了

拚黨主席選舉搶攻台中！　鄭麗文曝昨拜會顏清標、成立黃埔後援會

盼國民黨勿被「人頭黨員掌控」　鄭麗文喊：黃復興投票自主性非常高

控中捷藍線「中央欠約53億補助」　藍委怒撂話：擬將預算退回重編

小龍女李恩菲「樓梯間中空」脫了！倒出超兇上圍 邪惡視角全被拍

快訊／台積電漲30元收1295天價　台股大漲302點至25880

拋黨魁政見！郝龍斌拜會軍公教警消　承諾修法「停砍退休年金」

鄧愷威對道奇3局狂飆6K、大谷兩度成手下敗將　美媒預測最終戰登板日

染燙後不能做的三個NG行為！頻繁用熱工具、高去油洗護都先不要

柯文哲昔猛攻「五大弊案」　胡志強挺郝龍斌選黨魁：你都沒回嘴

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

桃園盃／民安扣倒韓國江北！外隊全淘汰　邱陛詠夢想披中華隊戰袍

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

政治熱門新聞

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

點名黃國昌、徐巧芯回應　王義川喊抓到偷拍者了：台灣政治史醜聞

雙城論壇突喊卡　陸委會：我們也很意外

陳佩琪爆柯文哲疑染HPV！　他指違反醫生倫理：柯同意公開嗎

周一颱風假？北市估樺加沙陸警機率　降雨高峰時間曝光

蘭女學生發與總統合照遭網出征　學者嘆：台灣網路被大量滲透分化

曝雙城論壇延後原因！　藍議員轟：賴政府刻意刁難、限制兩岸交流

快訊／9月雙城論壇確定延後　北市府：兩岸越是艱困越要穩健交流

「被關一年自然免疫下降」　陳佩琪談柯文哲病況：他身體承受不了

「能平安退伍我心懷感恩」　江啟臣憶蛙兵軍旅：要用智慧維護和平

李四川：拆公館圓環「可提前9月底完成」

淡江大橋商標權惹議　新北：只能說「歡迎來那座不能說名字的橋」？

立院新會期3大修法目標　藍白恐不合

更多熱門

相關新聞

大罷免失敗後的省思　「提早敲響的警鐘」對賴政府未必是壞事

大罷免失敗後的省思　「提早敲響的警鐘」對賴政府未必是壞事

在七月、八月兩次大罷免投票均以失敗告終後，台灣政治格局也產生了反轉。相較於年初賴清德總統與民進黨政府的支持度仍維持高檔。在罷免失敗後跌到谷底。對於這個戲劇性變化的原因，特別是綠營在罷免期間策略是否失當，賴清德混亂的團結十講以及雜質說所引發的反效果，以及是否有藍白選民加入罷免陣營，各界已有許多精采的論述與分析，筆者在此嘗試以整體的角度分析大罷免失敗的背景，以及後續的變化以及應對之道。

歐美日澳齊聚觀摩　台灣全社會防衛韌性演習國際關注

歐美日澳齊聚觀摩　台灣全社會防衛韌性演習國際關注

民進黨初選「禁大咖條款」上路　參選人10/1前下架與賴清德合照

民進黨初選「禁大咖條款」上路　參選人10/1前下架與賴清德合照

逼宮失敗！柯建銘保住大位　林濁水：總召勝、總統+民進黨敗

逼宮失敗！柯建銘保住大位　林濁水：總召勝、總統+民進黨敗

懶人包／柯建銘輕舟已過萬重山！　8月逼宮大戲今終落幕　

懶人包／柯建銘輕舟已過萬重山！　8月逼宮大戲今終落幕　

關鍵字：

賴清德

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

快訊／隋棠反擊了！

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面