若台灣遭軍事侵略　賴清德：任何國家戰敗或政府投降都是假訊息

記者陳家祥／台北報導

總統府全社會防衛韌性委員會今（20日）舉辦國際論壇，總統賴清德致詞時提到，國防部已經發布新版全民國防手冊，未來規劃讓家家戶戶都能得到這份安全指引。賴說，倘若台灣遭受軍事侵略，「任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息」，身為中華民國三軍統帥，他要告訴國人同胞與國際社會，這就是台灣捍衛自由民主的決心。

▲總統府今舉辦「韌性台灣·民主永續」國際論壇，總統賴清德與出席貴賓手持新版全民安全指引合影。（圖／記者林敬旻攝）



賴清德致詞時提到，國家越團結就越有韌性、越有韌性就更能避免危機的發生，「和平不能寄望侵略者的善意，要避免戰爭只能透過持續整備、強化防衛實力與社會韌性，和平靠實力，實力靠韌性」。

賴清德說，台灣將持續提升國防力量，明年度國防預算將按照北約標準達到GDP 3.32%，也可望在2030年以前達到GDP 5%的目標。同時也編列強化國土安全韌性1500億預算，提升全社會防衛韌性，包含提高儲備物資的質與量，提升資通安全設備的性能、擴大無人載具的籌措與反制能力、建立防災協作中心與倉庫等。

賴清德說，在威權國家集結挑戰世界秩序的此刻，不是只有台灣在積極應對，國際社會也都在加速整備，現在歐洲多國正加速提升防衛預算，整備從國防到民防、從先進的無人載具系統到傳統防空避難設施、從通訊韌性到關鍵基礎設施保護。

賴清德指出，有許多國家向人民發佈防災避難民防與生存指引，捷克、法國、瑞典等國，都規劃發佈全民安全指引，甚至要讓家家戶戶都有相關資訊，「台灣也不例外，國防部已經發布新版全民國防手冊，這本手冊是政府給全體人民的安全須知。」

賴清德表示，未來，將規劃讓家家戶戶都能得到這份安全指引，在這本手冊中，不僅用輕鬆的風格提供必要的避難須知、平時整備指引，也告訴大家危機來臨時的應對方式，並含括不同群體的需求。

「更重要的是，我們告訴大家，倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息。」賴清德強調，身為中華民國三軍統帥，他要告訴國人同胞與國際社會，這就是台灣的立場，這就是捍衛自由民主、永續台灣的決心。

賴清德說，在這個充滿挑戰的時刻，朋友非常重要，理念相近國家的彼此合作也至關重要，感謝從世界各國遠道而來觀摩、參與921國家防災日聯合演習的隊伍，以及參與今日論壇當任講者和與談人的專家學者，大家的寶貴經驗將擴展韌性治理與社會防衛、協助深化政策設計，促進台灣與國際社會之間更緊密的連結。

▲總統賴清德出席「韌性台灣·民主永續」國際論壇。（圖／記者林敬旻攝）