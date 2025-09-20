台灣面臨2大威脅　賴清德：沒時間等待只能積極加速整備

記者陳家祥／台北報導

總統府全社會防衛韌性委員會今（20日）舉辦國際論壇。總統賴清德致詞時說，在當前的國際環境裡，台灣和世界正同時面臨兩大挑戰，一方面極端氣候帶來的災害，另一方面是以中國為首的威權體系對民主社會進行滲透破壞，「這兩大挑戰，一個來自自然環境，一個來自威權國家擴張的野心，我們沒有時間等待，只能積極行動加速整備」。

▲總統賴清德出席「韌性台灣·民主永續」國際論壇。（圖／記者林敬旻攝）



賴清德致詞時指出，今天不只是全社會防衛韌性委員會成立滿1週年的重要時刻，更是一個台灣連結世界、展現自我防衛決心的場合。在當前的國際環境裡，台灣和世界正同時面臨兩大挑戰，一方面極端氣候帶來的災害，世界各國都面臨嚴峻挑戰，考驗基礎建設，也影響糧食安全與傳染病控制，對經濟與公共衛生造成巨大壓力，韌性不只是防衛與安全的議題，更是民生與社會穩定的基礎。

另一方面，以中國為首的威權體系彼此聯盟，對民主社會進行滲透破壞，他們透過軍事侵擾和各種手段，試圖削弱我們的信心，分化我們的社會，測試國際社會底線，並逐漸改變區域現狀與國際秩序。

「這兩大挑戰，一個來自自然環境，一個來自威權國家擴張的野心，我們沒有時間等待，只能積極行動加速整備。」賴清德說，正因如此，去年9月，他在總統府召開第一次全社會防衛韌性委員會時，提出居安思危有備無患、強化應變有恃無恐、按部就班有條不紊，三個強化方案，並且建立五大工作主軸，從民意訓練物資調度能源安全醫療避難到資通金融防護，展現出政府與民間的合作精神。

賴清德提到，過去一年，政府將這五大工作主軸轉化成具體行動，從桌上兵推到實地操演，透過平時演練發現不足、即時強化；也首次結合防災與防衛，在漢光軍演期間同步舉辦城鎮韌性演習，讓軍方的防衛行動與地方的疏散醫療物資調度協作。

「和平靠實力，實力靠韌性，就是我們的目標。」賴清德說，過去一年不只政府從中央到地方，都動起來加速整備，也看到許多民間企業、志工組織、宗教團體、民防NGO都紛紛展開自己的韌性整備工作，並積極參與，甚至舉辦各種訓練及演習。

賴清德表示，這個眾志成城的心情，正是他當初決定在總統府，以國家高度，設立全社會防衛韌性委員會的原因。