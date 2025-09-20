國際期刊揭人體50歲後「斷崖式老化」！　這器官最先拉警報

圖文／鏡週刊

許多人會明顯感覺到，過了某個年紀體力就開始走下坡，年輕時熬夜玩樂隔天仍生龍活虎，如今只要晚睡就疲憊不堪。根據最新研究顯示，人類在45到55歲之間，身體機能會迎來一個重大轉變，大約50歲時，身體會經歷一場「斷崖式老化」，包括消化、內分泌、心血管、肌肉骨骼系統等都會出現急速衰退，最先衝擊的就是主動脈。

根據《今日醫藥新聞》（Medical News Today）報導，中國科學院再生醫學研究員劉光輝所帶領的團隊進行一項研究，分析76名年齡介於14歲到68歲、死於腦損傷的器官捐贈者，從中取得包含心血管、消化、呼吸系統、內分泌與肌肉骨骼系統等516個樣本，研究人員成功繪製出1萬2771種蛋白質的「蛋白質老化圖譜」，紀錄人類長達50年的老化過程。

這項研究最近刊登在頂尖的《Cell》期刊上，研究團隊發現，人體中有48種蛋白質會隨著我們變老而變多，而這些蛋白質與心血管疾病、脂肪肝等問題息息相關。45歲到55歲是身體老化的分水嶺，特別是到了50歲左右，這些與老化有關的蛋白質會經歷一場大洗牌，進而引發「斷崖式老化」。

研究顯示，45至55歲是人體多個器官老化的關鍵時期。這段期間，體內的蛋白質會發生劇烈變化，其中，主動脈的蛋白質變化最明顯，是人體老化過程中最先敲響警鐘，且變化最劇烈的部位之一。

劉光輝指出，器官老化是許多慢性病的根源，各種老年病都只是器官衰退的具體表現。研究發現，人體內與老化相關的蛋白質變化，在50歲左右會進入加速期，這個發現非常重要，未來或許有機會研發出類似「疫苗」或CAR-T細胞療法的技術，將體內衰老細胞清除掉，達到減緩老化的效果。

