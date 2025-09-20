管教抽菸學生竟被投訴！優秀師心寒調離：告誡女兒不要當老師

▲全教總理事長侯俊良（左）以及教育部長鄭英耀出席全國SUPER教師獎頒獎。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

校園濫訴事件頻傳。全教總理事長侯俊良今（20日）提到，一位曾獲得SUPER教師，為了不讓抽菸的學生記過，讓學生在兩個下課時間罰站，卻被投訴而進入校事會議，前後過程5個月讓老師「去了半條命」，心灰意冷下做出「調離服務23年學校、告誡自己女兒不要當老師」等四個決定，凸顯目前校園濫訴的嚴重性。

114全國SUPER教師獎今天舉行頒獎典禮，全教總理事長侯俊良在致詞時提到，目前校園濫訴狀況嚴重。他進一步指出，一位學生因為抽菸面臨記過，曾獲得SUPER教師獎的老師為避免學生記過，讓學生在兩個下課時段罰站，沒想到被投訴後，進入校事會議程序討論。

侯俊良表示，校事會議從今年1月到5月，由兩個律師與一位校長組成委員會，最終老師雖然沒事，但前後5個月時間，讓這位老師心灰意冷，老師昨晚傳簡訊給他，告知做出4個決定，包括「調離服務23年學校、告誡自己女兒不要當老師、可以退休就馬上退休、從此不在校內做任何對教育有幫助建議」，聽完這段話讓他睡不著。

教育部長鄭英耀今日也出席活動，他說，對此事感觸很多，看到整個大環境改變，導致中小學老師面臨多挑戰，包括少子化關係，讓每一個孩子都是寶，出現濫訴等狀況，而從國教署資料顯示，大部分投訴都是匿名，若能先將這部分處理掉，就有一半案子的老師不會受到干擾。