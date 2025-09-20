「滿江紅」學生變旅行社領隊！國中師帶弱勢生走出困境獲教師獎

▲盧佳怡獲得全國SUPER教師獎評審團特別獎。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

今（20日）獲得全國SUPER教師獎評審團特別獎的盧佳怡，在基隆市立八斗高中國中部服務近20年，校內設有原住民實驗專班，學生絕大多數來自特殊家庭，但她先讓自己與老師們變強，課程因此變得有趣而帶動學生求知慾，更主動幫學生找助學金，帶領學生走出困境，當年「滿江紅」學生現在已考上旅行社領隊，讓她相信「教育可以改變命運」。

邁入第23年的全國SUPER教師獎今天舉行頒獎典禮，活動由全教會、全教總合辦，經由各縣市推薦的教師參與。活動分為幼兒園組、國小組、國中組、高中職組等四個等級。其中，在基隆市立八斗高中國中部擔任數學老師的盧佳怡，以實際行動與具體做法影響同事並幫助弱勢生，榮獲今年全國SUPER教師獎評審團特別獎。

八斗高中國中部是基隆市一個弱勢家庭、原民家庭、特殊生比例很高的學校，盧佳怡因為出身基隆，返回家鄉任教，從民國93年至今在該校任教18年，擔任數學老師，並帶領原住民實驗專班學生。

盧佳怡表示，班上特殊生比例很高，約7至8成，學生學習動機不強。為了提高學生學習興趣，她認為「先要讓自己變強」，所以自己先去參加校外比賽與各種研習，再邀請同事加入，因為大家一起努力，「讓大家一起變強、走得更遠」，在教學上的創新，讓課程變得更有趣，也帶動學生的求知慾望與學習動機。

不過，盧佳怡坦言，班上學生家庭普遍有些狀況，像自己擔任導師時，25個學生中僅有3個屬於正常家庭，其餘普遍都是隔代教養、低收入戶等狀況，很多學生根本不知道可以申請獎助學金，所以她都是直接找學生，並幫學生申請。

盧佳怡回憶說，班上曾有一位原住民女學生，剛入學時考試成績是「滿江紅」，幾乎是每天都要補考到晚上7點，但因為她和其他老師的鼓勵與幫助，讓原本沒信心的該學生慢慢找到學習動力，也對日文產生興趣，後來考上某科大的日文系，還去北海道某大學當交換生，去年更考上國內旅行社的領隊，讓她相信「教育可以改變命運」。