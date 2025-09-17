　
代理師「幫過勞死同事作證」遭霸凌　教團控：校長濫用校事會議

▲▼全教總批評校事會議成校長整肅異己工具，要求應懲處濫權校長，並通盤檢討校事會議制度。（圖／全教總提供）

▲全教總批評校事會議成校長整肅異己工具，要求應懲處濫權校長，並通盤檢討校事會議制度。（圖／全教總提供）

記者許敏溶／台北報導

全教總今（17日）與屏教產召開記者會，揭露屏東縣琉球國中代理教師阿邦，疑因勇於為過勞猝死的同事莊老師出庭作證，遭到校長蘇傳桔長期職場霸凌。全教總指出，此事凸顯不肖校長濫權整肅異己、校事會議淪為打壓工具的系統性問題，呼籲教育部檢討校長濫權及整肅異己之缺失，並強化吹哨者保護機制，屏東縣府應立即啟動「不適任校長」調查程序。

校事會議制度上路後，校園濫訴與校長濫權整肅異己爭議層出不窮。全教總今天與屏東縣教育產業工會（屏教產）召開聯合記者會。屏教產理事長郭瑋真表示，代理教師阿邦與莊老師，2018年同時進入琉球國中任教，2020年底，莊老師每日工時逾12小時，不幸猝死。2024年8月13日，高雄高等行政法院判決莊母獲職災給付，阿邦老師出面作證是勝訴關鍵

郭瑋真指出，勝訴後阿邦成為校長報復對象，多次在主管會報、擴大導師會報與公開信中被指「作偽證」。今年更升級打壓行動，以考績威脅行政人員、扣留阿邦服務證明，影響其偏鄉久留獎金與提敘，甚至疑似要求全校監視器權限、錄音監控，導致教師不敢自由討論。

除阿邦事件外，郭瑋真表示，校長還被指控利用考績權施壓行政人員，威脅教務主任考績，並扣留服務證明、影響偏鄉久留獎金，對教師工作權益造成重大威脅。

全教總理事長侯俊良認為，校事會議已經成為校長整肅異己工具，全教總要求正在研議修正校事會議運作的教育部，應同步檢討校長濫權及整肅異己之缺失，並強化吹哨者保護機制。針對琉球國中校長蘇傳桔種種不當言行，屏教產與全教總要求屏東縣政府立即啟動「不適任校長」調查程序，依法嚴懲，以維護師生權益，重建教育公信。

▲▼全教總批評校事會議成校長整肅異己工具，要求應懲處濫權校長，並通盤檢討校事會議制度。（圖／全教總提供）

▲全教總批評校事會議成校長整肅異己工具，要求應懲處濫權校長，並通盤檢討校事會議制度。（圖／全教總提供）

相關新聞

萬人連署國高中改10點上課　全教總：需討論整體配套

萬人連署國高中改10點上課　全教總：需討論整體配套

有民眾在「公共政策網路參與平台」主張國、高中上課時間延後至上午10點、下午4點下課，欲改善學生睡眠不足的問題，以提升學習效率，不到一周便突破附議門檻。對此，全教總理事長侯俊良表示，台灣學生學習時間相較其他國家確實較多，但若單以此做法無法確定是否就能讓學生有充足睡眠，需討論整體相關配套才有可行性。

彰師大副校長邀女學生線上看A片　輕罰3萬原因曝

彰師大副校長邀女學生線上看A片　輕罰3萬原因曝

「校園開放借球具」被罵翻　教育部急喊卡：找到有意願學校再說

「校園開放借球具」被罵翻　教育部急喊卡：找到有意願學校再說

教育部擬「校園假日開放借球具」　全教總反對：出事誰負責

教育部擬「校園假日開放借球具」　全教總反對：出事誰負責

代理教師拚加薪　偽造學歷連吃2罪

代理教師拚加薪　偽造學歷連吃2罪

校事會議制度全教總代理教師不適任校長

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

