代理師「幫過勞死同事作證」遭霸凌　教團控：校長濫用校事會議

▲全教總批評校事會議成校長整肅異己工具，要求應懲處濫權校長，並通盤檢討校事會議制度。（圖／全教總提供）

記者許敏溶／台北報導

全教總今（17日）與屏教產召開記者會，揭露屏東縣琉球國中代理教師阿邦，疑因勇於為過勞猝死的同事莊老師出庭作證，遭到校長蘇傳桔長期職場霸凌。全教總指出，此事凸顯不肖校長濫權整肅異己、校事會議淪為打壓工具的系統性問題，呼籲教育部檢討校長濫權及整肅異己之缺失，並強化吹哨者保護機制，屏東縣府應立即啟動「不適任校長」調查程序。

校事會議制度上路後，校園濫訴與校長濫權整肅異己爭議層出不窮。全教總今天與屏東縣教育產業工會（屏教產）召開聯合記者會。屏教產理事長郭瑋真表示，代理教師阿邦與莊老師，2018年同時進入琉球國中任教，2020年底，莊老師每日工時逾12小時，不幸猝死。2024年8月13日，高雄高等行政法院判決莊母獲職災給付，阿邦老師出面作證是勝訴關鍵

郭瑋真指出，勝訴後阿邦成為校長報復對象，多次在主管會報、擴大導師會報與公開信中被指「作偽證」。今年更升級打壓行動，以考績威脅行政人員、扣留阿邦服務證明，影響其偏鄉久留獎金與提敘，甚至疑似要求全校監視器權限、錄音監控，導致教師不敢自由討論。

除阿邦事件外，郭瑋真表示，校長還被指控利用考績權施壓行政人員，威脅教務主任考績，並扣留服務證明、影響偏鄉久留獎金，對教師工作權益造成重大威脅。

全教總理事長侯俊良認為，校事會議已經成為校長整肅異己工具，全教總要求正在研議修正校事會議運作的教育部，應同步檢討校長濫權及整肅異己之缺失，並強化吹哨者保護機制。針對琉球國中校長蘇傳桔種種不當言行，屏教產與全教總要求屏東縣政府立即啟動「不適任校長」調查程序，依法嚴懲，以維護師生權益，重建教育公信。

