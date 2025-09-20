iPhone 17 Pro「1顏色」爆容易有刮痕！　網友勸別買

▲台灣大哥大iPhone 17開賣，李珠珢登場 。（圖／記者李毓康攝）
記者葉國吏／綜合報導
蘋果最新推出的iPhone 17系列和iPhone Air，雖主打耐用性提升，但上市首日就因「刮痕問題」掀起討論。尤其是iPhone 17 Pro的藏藍色機型，更成為重災區，展示機上的刮痕照片在網路上瘋傳，引起全球果粉熱議。有人建議用保護殼避免損傷，也有人怒批蘋果品質。
iPhone 17 Pro系列改用鋁合金材質搭配超瓷晶盾背板，蘋果聲稱抗裂性能提升四倍。然而開賣首日，展示機便出現明顯刮傷，藏藍色尤其顯眼。台灣Threads和中國微博上的網友紛紛分享自己的觀察，宇宙橙和銀色相對較好，但藏藍色問題突出，甚至成為微博熱搜話題，討論聲浪持續升溫。
▲藏藍色款iPhone 17 Pro。（圖／記者李毓康攝）
彭博社記者Mark Gurman（馬克·古爾曼）進一步揭露，這問題不僅限於台灣或中國，連美國紐約和英國倫敦的Apple Store都出現類似情況。他指出，藏藍色展示機僅陳列幾小時，表面就布滿刮痕。此外，使用MagSafe充電器可能會在機身留下圓形痕跡。令人驚訝的是，黑色iPhone Air也有刮痕問題，儘管它採用的是鈦金屬材質。對此，蘋果仍未作出官方回應。
It looks like the iPhone 17 Pro in Deep Blue is scratch prone due to its anodized aluminum frame. Not entirely surprising. The dark aluminum iPhone models in prior years had a similar issue. This is actually probably why there’s no black version. https://t.co/9XmkrZyQsH— Mark Gurman (@markgurman) September 19, 2025
讀者迴響