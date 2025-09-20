　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 17 Pro「1顏色」爆容易有刮痕！　網友勸別買

▲ 台灣大哥大iPhone 17開賣，李珠珢登場 。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣大哥大iPhone 17開賣，李珠珢登場 。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

蘋果最新推出的iPhone 17系列和iPhone Air，雖主打耐用性提升，但上市首日就因「刮痕問題」掀起討論。尤其是iPhone 17 Pro的藏藍色機型，更成為重災區，展示機上的刮痕照片在網路上瘋傳，引起全球果粉熱議。有人建議用保護殼避免損傷，也有人怒批蘋果品質。

iPhone 17 Pro系列改用鋁合金材質搭配超瓷晶盾背板，蘋果聲稱抗裂性能提升四倍。然而開賣首日，展示機便出現明顯刮傷，藏藍色尤其顯眼。台灣Threads和中國微博上的網友紛紛分享自己的觀察，宇宙橙和銀色相對較好，但藏藍色問題突出，甚至成為微博熱搜話題，討論聲浪持續升溫。

▲▼iPhone 17於今(19)日起全面開賣，圖為藏藍色款iPhone 17 Pro。（圖／記者李毓康攝）

▲藏藍色款iPhone 17 Pro。（圖／記者李毓康攝）

彭博社記者Mark Gurman（馬克·古爾曼）進一步揭露，這問題不僅限於台灣或中國，連美國紐約和英國倫敦的Apple Store都出現類似情況。他指出，藏藍色展示機僅陳列幾小時，表面就布滿刮痕。此外，使用MagSafe充電器可能會在機身留下圓形痕跡。令人驚訝的是，黑色iPhone Air也有刮痕問題，儘管它採用的是鈦金屬材質。對此，蘋果仍未作出官方回應。

09/21 全台詐欺最新數據

