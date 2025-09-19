　
直擊／好市多iPhone 17 Pro秒殺　「最多折1715元」價格一次看

▲▼好市多開賣iPhone 17，最多降價1715元。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多開賣iPhone 17，其中「iPhone 17 Pro Max 512GB」最多降價1715元。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

蘋果iPhone 17系列今（19）日正式開賣，除了三大電信果粉排隊人潮爆滿，好市多（Costco）也成另一戰場，現場價格直接降價，其中「iPhone 17 Pro Max 512GB」降價1715元，不過上午9點提早營業，開賣短短10多分鐘，Pro系列就全數售罄。

▲▼好市多開賣iPhone 17，最多降價1715元。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多開賣iPhone 17，每卡限購一台。（圖／記者林育綾攝）

好市多（Costco）內湖店開賣7款iPhone 17 系列售價一覽：

◾iPhone 17 256GB，官方29,900元，好市多28,899元（降1,001元）。
◾iPhone 17 512GB，官方36,900元，好市多35,679元（降1,221元）。
◾iPhone Air 256GB，官方36,900元，好市多35,679元（降1,221元）。
◾iPhone 17 Pro 256GB，官方39,900元，好市多38,579元（降1,321元）。
◾iPhone 17 Pro 512GB，官方售價46,900元，好市多45,345元（降1,555元）。
◾iPhone 17 Pro Max 256GB，官方44,900元，好市多43,399元（降1,501元）。
◾iPhone 17 Pro Max 512GB，官方51,900元，好市多50,185元（降1,715元）。

好市多內湖店目前iPhone 17 Pro系列（包含Pro、Pro Max）現貨全數售罄，賣場人員透露，目前現貨僅剩iPhone 17、iPhone Air，「每人每卡限購一台」，至於Pro系列到貨時間不定，賣場也未提供預購。

▲▼好市多開賣iPhone 17，最多降價1715元。（圖／記者林育綾攝）

▲▼好市多開賣iPhone 17，Pro系列目前售罄。（圖／記者林育綾攝）

▲▼好市多開賣iPhone 17，最多降價1715元。（圖／記者林育綾攝）

另外，家樂福也在19日起，於全台家樂福量販店、線上購物開賣iPhone 17全品項，業者透露量販店將有現貨，若現貨售完，也能直接預購下一批。除了可使用家樂福紅利點數或OPENPOINT 點數折抵，刷中國信託uniopen 聯名卡可最高享7%回饋， 綁定家福錢包再享4%回饋，分期最高可分24期，等於綁定錢包最高可享有「11%回饋」。

▲▼家樂福量販店開賣iPhone 17。（圖／業者提供）

▲家樂福量販店開賣iPhone 17系列。（圖／業者提供）

09/18 全台詐欺最新數據

7-11開賣iPhone 17！　最高回饋2711元
快訊／衝浴室割喉！她全裸逃超商求救...恐怖情人收押
iPhone新機爆災情！實測驚見異常　蘋果證實有bug
板橋槍響！全車被打成蜂窩
日籍客住日月潭五星酒店「被床蝨咬全身」　業者：未發現蟲害跡象
星光幫歌手竟是全台通緝犯！16歲參賽畫面曝
快訊／輝達入股英特爾　2台廠股價大跌
被徐巧芯指「裝瘋逃兵」　溫朗東怒告糗了
大尺寸「樺加沙」颱風下周二、三最靠台　強度達顛峰

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

