台灣承諾4年花100億美元採購農產品　美農業部長：助美領導世界

▲美國加州玉米田。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

台灣農業貿易訪問團近日在美國華盛頓與多個美國農業產業協會簽署3份意向書，承諾未來4年將採購超過100億美元的大豆、玉米、小麥與牛肉等美國農產品，規模較過往大幅提升。對此，美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）發文表示，這是美國農民與牧場主的重要勝利，象徵美國農業「再度領導世界」。

根據《中央社》，簽署儀式於美國國會山莊舉行，由我國農業部長陳駿季代表台灣出席。他指出，台灣去年自美國進口農產品總額達37億美元，其中大豆、玉米、小麥及牛肉佔近19億美元。今年的採購承諾由往年的每年19億美元提升至25億美元，成長幅度達25%。

陳駿季強調，未來4年將進一步擴大合作，總額超過100億美元，這不僅能確保台灣消費者獲得高品質美國農產品，也為美國農民與出口商提供穩定市場。

駐美代表俞大㵢也出席儀式，他提到此合作不只是糧食供應，更涉及戰略安全。他直言，因應台海局勢，台灣必須建立「戰略性儲備」，確保在不確定環境下的糧食、能源甚至國防物資供應。他說，「向朋友購買才最合理。」

陳駿季並透露，此次訪問團由多家台灣主要食品企業與農業團體組成，將分為三組前往美國8個州，直接與地方政治人物、農會及出口商洽談。大豆與玉米組將前往阿肯色州、俄亥俄州與印第安納州；小麥組則前往南達科他州、蒙大拿州與愛達荷州；牛肉組則走訪佛羅里達州與德州，以深化合作。

???? BREAKING TRADE WIN: Taiwan just committed to $10 BILLION in US agriculture buys over the next 4 years, including soybeans, corn, wheat & beef.



That’s a game-changer for our farmers & ranchers. America’s producers are BACK on offense & leading the world again! ???????? — Secretary Brooke Rollins (@SecRollins) September 19, 2025

對此，羅林斯在社群平台X發布貼文強調，台灣未來4年採購超過100億美元美國農產品的承諾是「改變遊戲規則的一步」。她寫道，「這對我們的農民與牧場主來說是重大勝利。美國的生產者再次領先世界！」

據悉，這項「農業貿易友好訪問團」自1998年以來已舉行15次，我國外交部長林佳龍今年3月曾表示，訪問團不僅有助於平衡台美貿易，也能緩和摩擦，避免美國對台灣出口產品加徵關稅。如今台灣加碼承諾，顯示在經貿與安全層面雙邊合作的戰略意涵。