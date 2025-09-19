「三颱共舞」路徑曝光　樺加沙颱風雲系21日抵台

▲三颱路徑圖。（圖／氣象署）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近期台灣周邊海域同時受到三個輕度颱風的影響，分別為米塔、樺加沙以及浣熊。中央氣象署最新觀測與預報顯示，這三個颱風雖然路徑各異，但米塔及樺加沙的外圍環流將對台灣的天氣產生明顯影響，尤其在降雨、強風及海面長浪方面，民眾需提高警覺。

輕度颱風米塔目前中心位於北緯22.8度、東經115.2度，距離香港東北東方約120公里，鵝鑾鼻西方約600公里，以每小時9公里速度向西北西前進，中心氣壓為1000百帕，近中心最大風速每秒18公尺。預報顯示，米塔將於20日逐漸減弱為熱帶性低氣壓，主體不直接侵襲台灣，但其外圍環流已明顯影響廣東海面及台灣海峽南部，帶來7至8級強風，雷雨區最大陣風可達10級。中央氣象署提醒，南部海域及東沙島、巴士海峽等地的船隻作業需特別注意安全，海面風浪顯著增強。

輕度颱風樺加沙中心則位於北緯15.9度、東經130.7度，距馬尼拉東方約1050公里，鵝鑾鼻東南東方約1230公里，正以每小時7公里向西北西移動。樺加沙中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒20公尺，預測未來數日將持續增強，最大風速可達每秒48公尺，暴風半徑擴大至280公里。中央氣象署預警，21日起樺加沙外圍雲系將逐步影響台灣，基隆北海岸、大台北、東北部及東部地區將有局部短暫陣雨，南部及高屏山區有局部大雨機率，22日晚至24日清晨東半部、南部沿海及離島將出現明顯降雨與長浪，豪雨機率提升。

輕度颱風浣熊則位於北緯24.3度、東經160.2度，距台北東方約3900公里，雖以每小時21公里速度向西北西前進，中心氣壓992百帕，最大風速每秒28公尺，但其路徑偏北，暫時不會直接影響台灣本島。氣象署持續監控浣熊的動態，以掌握是否有後續交互影響。

根據中央氣象署一週天氣預報，20日東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部及東北部山區有局部雷陣雨，桃園以南地區有局部大雨機率。21日樺加沙外圍雲系影響，北部及東部地區將有局部陣雨，南部亦有大雨發生的可能。22日至24日，受颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島及高屏山區雨勢加劇，易有豪雨，澎湖、馬祖等離島亦有長浪發生。25日後東部及南部仍有陣雨，其他地區則多雲為主。

海上強風特報部分，台灣海峽南部、東沙島及巴士海峽平均風力可達6至7級，雷雨區最大陣風10級，廣東海面受米塔外圍環流影響，平均風力7至8級，最大陣風10級。中央氣象署提醒，海上作業及沿岸活動人員務必加強防範，隨時關注最新氣象資訊。

中央氣象署強調，雖然目前3個颱風並未直接侵襲台灣本島，但外圍環流及其帶來的降雨、強風與長浪，對台灣東部、南部及離島地區構成潛在威脅。民眾應持續關注官方預報，做好防災準備，尤其海邊活動及船隻作業需提高警覺，確保人身安全。