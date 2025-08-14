七夕限定糕點！　桃竹苗創業鳳凰商家推出浪漫甜點

▲「微型創業鳳凰」除了提供創業資金外，還有免費創業顧問(右)全程輔導。(圖／桃竹苗分署提供)

記者楊淑媛／桃園報導

七夕情人節將至，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署攜手創業鳳凰商家，推出限定情人節糕點，歡迎民眾踴躍選購、支持在地創業。桃竹苗分署長賴家仁14日表示，這些用心的創業者，正是透過勞動部積極推動的「微型創業鳳凰」計畫，從零出發、一步步實現夢想。

桃竹苗分署說，桃園安家咖啡(Habbit coffee) 戴慈璇，用心打造的幸福角落-Habbit Coffee，充滿濃郁的咖啡香氣及精緻甜點，人氣不敗的限量甜點-鮮奶油戚風蛋糕，蛋糕體鬆軟如雲，包裹香濃滑順的動物性鮮奶油，口感輕盈不膩，再搭配一杯手沖咖啡，在這屬於愛的日子中，不妨與情人、家人來一趟 Habbit Coffee，以一杯好咖啡、一塊療癒甜點，靜靜品味屬於你們的浪漫片刻。

▲▼桃園安家咖啡(Habbit coffee) 戴慈璇手感甜點。(圖／桃竹苗分署提供)

七夕不只是戀人間的節日，也提醒我們珍惜生活中的家人。在竹北由甜點師楊雅晴一手創立-日青小楊行，經典招牌甜點-巴斯克乳酪蛋糕，濃郁且綿密的奶香與焦香外皮，微焦酥香中帶著淡淡焦糖氣息；內裡則綿密濕潤，入口即化，濃郁乳酪香滑順地在舌尖蔓延，層次分明、回味無窮，適合全家人一同分享，就用「日青-巴斯克乳酪蛋糕」傳遞你對家人的心意，共度溫馨時光。

藏在苗栗巷弄裡的甜點工作室—浮光 RUBATO，由甜點師韋向晴創立，結合在地農產品，在夏季期間推出「限定水果塔」使用當季鮮採水果點綴，每一口都能嚐到自然果香的酸甜清爽；底層塔皮酥脆不油膩，略帶堅果香氣，與中層香滑濃郁的香草卡士達醬完美融合，層層堆疊的口感，在口中緩緩展開，尾韻輕盈清新，令人難以忘懷，這甜蜜的滋味就讓浮光替你傳情。

桃竹苗分署表示，創業鳳凰計畫提供免費創業課程及專業諮詢、創業貸款與前2年享免息優惠等全方位資源，幫助創業者穩健成長、開創事業，迄今已累計提供超過20,507人次的創業課程與輔導，並協助771位創業者獲得創業貸款，讓更多創業者實現夢想而閃閃發光。歡迎有創業夢想的民眾善用政府資源，勇敢啟程，實現理想！