勞動部「產業新尖兵計畫」能學又能拿錢　1人加碼最高12萬

▲蔡家綺參加桃竹苗分署「產業新尖兵」計畫成功轉職。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著畢業季進入尾聲，仍有不少新鮮人正面臨求職抉擇，甚至尚未找到合適工作。為強化青年就業力，投入重點產業，勞動部桃竹苗分署持續推動「產業新尖兵計畫」，針對15至29歲失業或待業青年，提供涵蓋電子電機、綠能科技、工業機械、數位資訊與國際行銷企劃等五大領域的專業訓練課程。

除了補助訓練費用最高10萬元外，參與計畫的學員，訓練期間每月還可領取「訓練獎勵金」1萬元，助攻青年投入重點產業。

▲桃竹苗分署產業新尖兵計畫協助15-29歲失待業青年補充重點產業專業技能。（圖／桃竹苗分署提供）



參與桃竹苗分署「產業新尖兵計畫」的學員蔡家綺，原本畢業於世新大學廣播電視電影學系，畢業後投入品牌行銷領域，但多年來有感於工作與薪資成長不成正比，又看準IT產業的發展潛力與未來性，她毅然辭去原職，在沒有理工背景的情況下，報名參加「前端工程師就業養成班」學習新技術。

家綺仍堅持投入5個多月的密集訓練，從HTML、CSS等基礎開始，逐步掌握前端框架應用與後端整合，並完成實務專案，成功建立起完整的技術能力。結訓後，她順利進入SYSTEX精誠資訊擔任前端工程師，將所學技術與原有行銷專長結合，展現難得的跨域優勢，在團隊中迅速嶄露頭角。成功轉職後不僅起薪超過4萬元，更已穩定就業兩年，並獲得公司肯定及加薪，相較於前一份工作，薪資已翻倍成長。

家綺也分享：「訓練課程內容非常實用，能直接應用在工作上，加上勞動部每月提供的訓練獎勵金，讓我能在轉職期間減輕經濟負擔，安心學習，全力衝刺！」

因應近期美國關稅政策衝擊國內就業市場，勞動部已於8月13日公告「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」加碼補助訓練獎勵金，從原本每月8000元提升至1萬元，每人最高獎勵從9萬6000元提高至12萬元，讓青年安心受訓更有感外，還能接軌有重點發展產業廠商，幫助青年結訓即就業。

桃竹苗分署長賴家仁指出，桃竹苗分署113年度攜手國立陽明交通大學、長庚大學、工業技術研究院以及新竹市電腦商業同業公會等培訓單位共同推動訓練計畫，全年共開辦34班課程，已協助超過930位青年順利就業。114年下半年預計開辦「人工智慧與商業數據分析職場菁英養成班」、「AI賦能永續人才養成班」、「晶片設計與實作班」、「資安與雲端架構工程師養成班」以及「國際經貿管理菁英班－商務日語組」等共計20班，現正熱烈招生中。呼籲青年朋友善用政府補助資源，掌握產業趨勢，為職涯發展加值、提前布局。