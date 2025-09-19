聯結車沒關好門「500箱飲料噴飛」！民眾狂撿司機著急：別再撿了

記者郭世賢、柯振中／基隆報導

基隆市大武崙工業區一處加油站旁19日發生離奇事故，一輛聯結車疑因車門未關好，導致車上棧板噴飛、500多箱飲料及泡麵等物散落一地。附近民眾見狀以後，紛紛上前撿取，貨車司機也因此著急大喊「別再撿了」。

▲聯結車疑似車門沒關好，導致飲料散落一地。（圖／記者郭世賢翻攝）



根據調查，這輛聯結車上午6點左右行經基隆市基金二路的大武崙工業區附近，沒想到車上的貨物、棧板噴飛，大量的飲料、泡麵散落一地，引來許多民眾圍觀、撿拾。

事故發生以後，廠商請貨運司機到場處理，不過因為仍有許多人正在撿取，因此立即大聲呼喊「別再撿了」。

由於貨物數量龐大，嚴重堵塞了交通，當地警方獲報以後，也前往現場管制、保持車輛暢通。基隆市環保局也派員前往協助淨空路面，並依照《廢棄物清理法》告發。

對於這起事故發生的原因，附近加油站的員工轉述顧客的說法，疑似是因為車門沒有關好，才導致貨物散落。不過員工表示，人來到現場時，已經看見散落滿地的貨物，並沒有實際目睹現場發生的情況。

員工還透露，事件發生的當下，貨物散落的情況更加嚴重，只剩下一條車道能夠通行，後來員警、環保局人員到場協助，加上公司清理、民眾撿拾，才逐漸清理出空間。

基隆市安樂區定國里里長徐寅禹對此表示，儘管貨品散落在路邊，仍是屬於廠商的財產，若沒有經過同意就撿取，恐怕有觸法之虞。

