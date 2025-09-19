北捷信義東延段明年通車　許淑華3點提醒喊話市府傾聽地方心聲

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

有「最困難工程」之稱的台北捷運信義線東延段，工程邁入尾，預計年底完工、明年可通車。台北市議員許淑華今（19日）說，非常感謝捷運局與工程團隊的努力，但風光宣傳之餘仍有3點問題需改善，包括大量鄰損案件與地層下陷疑慮、公辦都更失敗、城市規劃缺乏系統性整合。她指出，這三點都是蔣市府必須正視的、真實存在的課題。希望這些回顧與檢討，能夠讓蔣萬安在滿滿的正面形象宣傳結束後，回過頭來，好好傾聽福德居民的心聲。

許淑華說，希望市府應該傾聽福德地區居民的真實心聲，這項工程推動10多年，由於當地的地質特性，施工難度很高，非常感謝捷運局與工程團隊的努力。然而，市府風光宣傳之餘，公共建設所帶來的衍生問題，經歷數任市長，始終沒有獲得妥善解決。

第一，大量鄰損案件、地層下陷疑慮。許淑華說，她無數次收到福德居民陳情鄰損案件，施工期間也一度發現，福德街路面與人行道高低落差近10公分，讓人擔憂。松山家商校方也擔心自強樓、力行樓校舍可能「下沉」的疑慮，她為此多次辦理現勘、幫忙協調賠償事宜，也監督市府完成各種監測與鑑定。

第二，公辦都更失敗，居民遲遲等不到一坪換一坪的權益保障。許淑華指出，工程沿線一帶有許多屋齡年老的住宅區，因捷運工程導致加速地層下陷，交通堵塞，這十年來，一直是居民們的惡夢。

許淑華說，她過去就一直提醒市府，都市更新、轉型升級，應該同時並行。但是當初推動工程時，北市府的公辦都更方案，無法保障居民權益。不只做不到一坪換一坪，甚至連停車位都要另外計算，加重居民們的經濟負擔。

許淑華還提到，針對容積該如何回饋給福德居民，做為綠地空間使用，當時的市府也無法給出一個合理的方案。最終導致公辦都更失敗，許多鄉親們至今依然住在老舊的房子裡。如今，隨著捷運工程即將完工通車，我呼籲蔣市府，是時候把「加速台北市的老房都更」列為首要目標了。

第三，城市規劃缺乏系統性整合。許淑華說，前面的兩點問題反映出當年推動信義捷運線東延工程時，市政府規劃缺乏整合。只在乎捷運本身，卻沒有將周邊的道路改良、老舊住宅更新、鄰損影響等綜合考量進去，結果就是導致福德居民陷入漫長的交通地獄中。

許淑華說，這三點都是蔣市府必須正視的、真實存在的課題。希望這些回顧與檢討，能夠讓蔣萬安在滿滿的正面形象宣傳結束後，回過頭來，好好傾聽福德居民的心聲。