蔣萬安穩健施政獲認可 臺北市勇奪「永續幸福城市」六都第一

《天下雜誌》公布「最新永續幸福城市大調查」，臺北市打敗高雄市勇奪冠軍，在施政、健康醫療面向也拿下第一 ，臺北市在市長蔣萬安的帶領下，年年進步，蔣市府團隊以「穩健施政」為主軸，在市政各領域推動變革， 更展現了推動「交通改革」與「運動之都」政策有成。

《天下》近日公布全方位檢視城市治理績效的永續幸福城市大調查，臺北市打敗高雄勇奪六都組冠軍，臺北市在「施政」、「健康醫療」面向獲得第一名。

知情人士分析，蔣萬安落實「安全之都」的市政承諾，不僅在大學里與里長配合，推動標線改造、交通友善區標誌、彩色瀝青壓花之路口意象，打造「交通友善里」，同時，在師大商圈的師大路，臺北市多次會勘，拓寬人行道、重新設計標線，讓居民、里長、師大學生都有感。

更重要的是，蔣萬安拍板和平新生天橋拆除，解決遮蔽駕駛視野形成死角的問題，避免讓行人陷入危險；近期的拆除公館圓環，也是蔣萬安魄力的展現。

另外，蔣萬安更以「運動之都」作為三大施政主軸，大力改革臺北市現有的運動設施。臺北市推動9處特色運動館，將以少見的運動項目作為主題，像是明年將完工的新生館、克強館、自來水館，就分別以射擊運動、兒童體適能、虛擬運動及電子競技為特色。

同時，臺北市也升級現有的運動中心，像是中正運動中心與南港運動中心，整修後今年重新啟用，不僅提升原有的健身房、游泳池，還引入新型運動，像是器械皮拉提斯，讓市民擁有多元且有趣的運動選項。

因此，臺北市規律運動人口比例，已經到達39.6，不僅突破臺北市新高，更是勇冠全國。

蔣萬安上任之初推新創三箭，在資金、人才、銷售三大塊努力，推動像是臺北市數位內容創新中心的創新產業基地，營造最佳的投資環境，增加就業需求。而臺北市這三年積極推動公有資產活化，連三年都獲得財政部「招商卓越獎」，吸引民間投資的累計金額高達557億元。

同時，面對AI產業快速崛起，臺北市整合資源，全面串聯南港、內湖及北士科三大核心，建構完整臺北科技廊帶。今年也成功讓輝達NVIDIA總部願意落腳北士科。 2 / 2

根據《天下雜誌》的調查，在是否提供充足的就業機會一項，臺北市從2023年63.37％躍升到2025年70.80％，是六都第一名。

知情人士指出，蔣萬安的施政滿意度今年進入佳等組，蔣萬安秉持「穩健施政」的風格，逐步突破臺北市的市政痛點，慢慢累積出成果，市民也越來越有感。