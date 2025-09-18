　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

光復節放不放假徐國勇稱依法行政　北市府：把「沒有光復節」吞回去

▲▼台北市政府副發言人蔡畹鎣。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市政府副發言人蔡畹鎣。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨秘書長徐國勇、台北市長蔣萬安近來為了光復節議題槓上。台北市政府副發言人蔡畹鎣今（18日）表示，徐國勇秘書長既然已經承認「台灣光復節」依法就是國定假日，那就請不要再口口聲聲說「沒有光復節」，請把這句話吞回去。

民進黨秘書長徐國勇進來掀起台灣有無光復節的爭論，還拿出前總統蔣介石1949年南京發給時任台灣行政首長陳誠的手令，指其上載明「台灣是聯合國的託管地」。還要台北市長蔣萬安先去跟他的曾祖父爭論，當初定了光復節之後是怎麼對付台灣人民的？蔣萬安則回，「看起來民進黨下個月不會讓民進黨公職放台灣光復節連假，會請台北市勞動局特別注意」。

蔡畹鎣說，請徐秘書長正面回應蔣市長的兩個提問：如果台灣沒有光復，賴清德總統是哪一國的總統？民進黨官員遵守的，又是哪一國的憲法？兩天過去了，想好要怎麼回答了嗎?

蔡畹鎣強調，台北市政府立場非常明確，在台北市境內，任何機構若藉口否認假日存在而侵害勞工權益，市府絕不容許、也必定依法處理。呼籲自詡法律專業出身的中華民國執政黨秘書長，千萬不要以身試法。

蔡畹鎣表示，徐秘書長要蔣市長站在警察立場，但民進黨議員甚至將公館圓環警員遭毆事件扯成「欺負台北小市民」，完全顛倒黑白，請問徐秘書長也認同這種說法嗎？

蔡畹鎣提到，徐秘書長過去曾被時任警政署長陳家欽直指介入警察人事，甚至說出「權力本來就是內政部長的，我的東西我還喬？」這樣的言論。請問到底是誰在讓警察辛苦？秘書長如此行徑，毫無專業可言，也嚴重失格。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／人中、眉心、臉頰中槍！廖老大手搖飲被射BB彈　畫面曝光
快訊／靜安會又被抄！找酒店妹組「剝皮團」　痴情職軍被騙400
明天中部以北防大雨　準「樺加沙」海警最快周日發布
楊金龍曝放款集中度「原監管2年」　央行Q3理監事會9大問答一
快訊／國道1號「火燒車」狂竄黑煙　出口匝道封閉！車流塞爆
獨／怪手變點點震撼畫面曝！美濃大峽谷深挖7層樓...藏鏡人曝
兄弟五人互看讓飛球落地　平野羞愧：我教了什麼樣的棒球
50歲男做「陰莖增大術」亡！最後身影曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高嘉瑜自爆出清「21張台積電」　被問賺多少錢笑了

光復節放不放假徐國勇稱依法行政　北市府：把「沒有光復節」吞回去

趙少康開戰張亞中！　學者曝背後盤算劍指「這個黨主席候選人」

慶籌會今公布國慶紀念品　首創精緻禮盒搭玫瑰花方巾

不反對民眾黨拋「聯合政府」　郝龍斌：前提是開誠布公談清楚

培育太平洋地區青年領袖　外交部與美智庫東西中心簽MOU

新北國家防災日實兵演練　模擬8.5強震、首度跨夜收容

鄭孟洳稱柯志恩收營利事業百萬政治獻金　他打臉：拿假數據潑髒水

迎戰立法院新會期　國民黨10／2召開「立法實務研討會」

國民黨主席大亂鬥　綠：有志參選者先為造假連署、財劃法出包道歉

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

高嘉瑜自爆出清「21張台積電」　被問賺多少錢笑了

光復節放不放假徐國勇稱依法行政　北市府：把「沒有光復節」吞回去

趙少康開戰張亞中！　學者曝背後盤算劍指「這個黨主席候選人」

慶籌會今公布國慶紀念品　首創精緻禮盒搭玫瑰花方巾

不反對民眾黨拋「聯合政府」　郝龍斌：前提是開誠布公談清楚

培育太平洋地區青年領袖　外交部與美智庫東西中心簽MOU

新北國家防災日實兵演練　模擬8.5強震、首度跨夜收容

鄭孟洳稱柯志恩收營利事業百萬政治獻金　他打臉：拿假數據潑髒水

迎戰立法院新會期　國民黨10／2召開「立法實務研討會」

國民黨主席大亂鬥　綠：有志參選者先為造假連署、財劃法出包道歉

金門大學校舍驚見「籃球大」超巨虎頭蜂窩　校方急通報捕蜂

114年度桃園市優質紅茶評鑑比賽　復興區景美山林茶園奪特等獎

近距離見Key還有機會！唱完台北巡演　隔天「超小型活動」曝光

高嘉瑜自爆出清「21張台積電」　被問賺多少錢笑了

iPhone 17明起全面開賣！電池續航測試出爐

獨／人中、眉心、臉頰中槍！廖老大手搖飲看板被射BB彈　畫面曝光

台鋼壞消息...魔鷹復健賽因雨取消　洪總不確定季末能否回歸

說好不提！鍾亦恩因2015明星無安打愛上桃猿　與陳世展王奕翔同披戰袍

台南仁德、將軍區長交接　黃素美陞任參議、許博森與張介軍接任

81歲「痛苦歌王」記者會還沒開始　「鄭進一當場翻臉」突離席！

【招魂現場】女大生離阿嬤家僅350m！遭砍殺喪命家屬悲痛

政治熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

生育給付金拉高到10萬！　行政院明拍板2026年上路

邵雨薇破尺度「外露bra」胸前鈕扣全開

公館圓環施工大塞車　北市：廠商擅自封道將裁處

4綠委唯一輸給柯志恩　邱議瑩說話了

台灣有沒有光復節？　行政院：行政機關依法行政

「停砍公教年金」已排第一法案　傅崐萁：民眾黨應不會投下反對票

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

傳馬郁雯披綠袍選議員　男友李正皓喊全力支持：一人當選兩人服務

民進黨高雄市長初選民調　邱議瑩獲逾八成綠營支持穩居第一

震傳媒民調／賴清德不滿意度55%創新高！　本命區台南剩37.2%滿意

更多熱門

相關新聞

蔣萬安要勞動局注意民進黨光復節有無放假　徐國勇建議注意塞車

蔣萬安要勞動局注意民進黨光復節有無放假　徐國勇建議注意塞車

民進黨秘書長徐國勇秀出蔣介石的手稿，要台北市長蔣萬安先去跟他的曾祖父爭論，當初定了光復節之後是怎麼對付台灣人民的？蔣萬安今（18日）回應，「看起來民進黨下個月不會讓民進黨公職放台灣光復節連假，會請台北市勞動局特別注意」。對此，徐國勇表示，今年五月已經修法通過，按照法律規定依法執行，蔣萬安如此要求台北市勞動局，真是個笑話，蔣萬安有沒有注意塞車問題？有沒有注意到警察被勒脖子？「癢的不扒，不癢的扒到流血」，這就是蔣萬安問這句話最大的謬誤。

台灣有沒有光復節？　行政院：行政機關依法行政

台灣有沒有光復節？　行政院：行政機關依法行政

徐國勇喊台灣沒光復節　郝龍斌：你是日本帝國前內政部長？

徐國勇喊台灣沒光復節　郝龍斌：你是日本帝國前內政部長？

蔣萬安穩健施政獲認可 臺北市勇奪「永續幸福城市」六都第一

蔣萬安穩健施政獲認可 臺北市勇奪「永續幸福城市」六都第一

徐國勇提蔣介石手稿嗆沒光復　北市府回應了

徐國勇提蔣介石手稿嗆沒光復　北市府回應了

關鍵字：

光復節台北市

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面