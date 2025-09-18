光復節放不放假徐國勇稱依法行政　北市府：把「沒有光復節」吞回去

▲台北市政府副發言人蔡畹鎣。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨秘書長徐國勇、台北市長蔣萬安近來為了光復節議題槓上。台北市政府副發言人蔡畹鎣今（18日）表示，徐國勇秘書長既然已經承認「台灣光復節」依法就是國定假日，那就請不要再口口聲聲說「沒有光復節」，請把這句話吞回去。

民進黨秘書長徐國勇進來掀起台灣有無光復節的爭論，還拿出前總統蔣介石1949年南京發給時任台灣行政首長陳誠的手令，指其上載明「台灣是聯合國的託管地」。還要台北市長蔣萬安先去跟他的曾祖父爭論，當初定了光復節之後是怎麼對付台灣人民的？蔣萬安則回，「看起來民進黨下個月不會讓民進黨公職放台灣光復節連假，會請台北市勞動局特別注意」。

蔡畹鎣說，請徐秘書長正面回應蔣市長的兩個提問：如果台灣沒有光復，賴清德總統是哪一國的總統？民進黨官員遵守的，又是哪一國的憲法？兩天過去了，想好要怎麼回答了嗎?

蔡畹鎣強調，台北市政府立場非常明確，在台北市境內，任何機構若藉口否認假日存在而侵害勞工權益，市府絕不容許、也必定依法處理。呼籲自詡法律專業出身的中華民國執政黨秘書長，千萬不要以身試法。

蔡畹鎣表示，徐秘書長要蔣市長站在警察立場，但民進黨議員甚至將公館圓環警員遭毆事件扯成「欺負台北小市民」，完全顛倒黑白，請問徐秘書長也認同這種說法嗎？

蔡畹鎣提到，徐秘書長過去曾被時任警政署長陳家欽直指介入警察人事，甚至說出「權力本來就是內政部長的，我的東西我還喬？」這樣的言論。請問到底是誰在讓警察辛苦？秘書長如此行徑，毫無專業可言，也嚴重失格。