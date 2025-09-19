學習小撇步分享！　台南教育局徵稿近百位學子獲獎

▲台南市教育局舉辦「我的有效學習策略」學生徵稿活動，近百位學子脫穎而出獲表揚。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局為鼓勵學生分享多元學習經驗，推動數位融入課中差異化教學，舉辦「我的有效學習策略」徵稿活動，吸引眾多學子參與，最終錄取近百位優秀學生獲表揚。獲獎作品展現時間管理、同儕合作、數位工具應用等多元面向，激發更多創新學習方法，提升學生數位素養與學習效能。

市長黃偉哲表示，台南市積極推動教育改革，這次活動讓孩子們分享學習小撇步，並展現他們運用數位載具與平台的創意與成效，成為同儕眼中的學習達人。

教育局長鄭新輝指出，本次徵稿以「我的有效學習策略」為主題，學生靈活運用教學軟體與數位內容，為其他同學提供寶貴典範，充分展現多樣化學習發展。

教育局補充，本次共錄取國小組60名、國中組35名，另頒發「最佳創意獎」7名。獲獎策略包括：成功國小吳津榕透過待辦清單與同儕互問互答增進理解；海東國小關芝穎利用遊戲化平台提升學習動力；建興國中陳柏序將英文學習融入日常，從廣播到TED演講累積實力；白河國中吳依宸則靠時間規劃與雲端資源，數學成績大幅進步。教育局強調，未來將持續鼓勵學生運用數位工具，培養自主學習能力，為未來發展奠基。