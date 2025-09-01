桃園機場連7天推國軍購物9折優惠　軍人節當日還可換紀念品

▲桃園機場9月3日至9月9日推出軍人憑證於餐飲或購物即享9折起優惠。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者周湘芸／台北報導

響應九三軍人節，桃園國際機場今宣布，9月3日至9月9日軍人憑證於餐飲或購物即享9折起優惠；軍人節當日桃園機場保全、出境服務台人員及志工也將佩戴國旗徽章，並於出境大廳服務台兌換專屬紀念品活動。

3大國籍航空於九三軍人節當日推出國軍優先升等措施，桃園機場公司今宣布，9月3日至9月9日國軍官兵憑證於機場購物及餐飲享9折起優惠，另外，桃園機場保全、出境服務台人員及志工於軍人節當日將佩戴國旗徽章，並於航廈定時廣播、電子看板及二航廈北側積木區設置應景敬軍打卡牆，及出境大廳服務台兌換專屬紀念品活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

機場公司董事長楊偉甫表示，賴清德總統日前指示行政院擴大辦理「九三軍人節」敬軍活動，機場公司感謝國軍堅守崗位守護國土，保障國人安居樂業，因此結合服務大聯盟夥伴推出敬軍優惠，包括昇恆昌、采盟免稅店，義美吉盛、誠盟、新東陽商場業者，自9月3日至9月9日推出軍人憑證於餐飲或購物即可享9折起優惠，折扣幅度比照聯名卡規格。

楊偉甫也說，桃園機場於軍人節當日與航空公司敬軍優惠同步，旅客出示軍人身分證與登機證，可至第一、二航廈出境服務臺兌換專屬限量紀念品。

機場公司表示，桃園機場每日有13萬名國內外旅客進出，機場公司也規劃軍人節當天，第一線服務的機場志工、保全及出境服務台人員佩戴國旗徽章，當天上午9時、下午3時及晚上9時在航廈內出發大廳播放敬軍廣播；第二航廈北側5樓商場也設置應景的「敬軍積木牆」打卡景點。

▲軍人節當日桃園機場保全、出境服務台人員及志工將佩戴國旗徽章。（圖／桃園機場公司提供）