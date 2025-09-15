　
桃機北跑道11月啟動夜間歲修　分散工期不影響航班起降

▲▼桃園機場將於11月針對北跑道進行歲修維護作業。（圖／桃園機場公司提供）

▲桃園機場將於11月針對北跑道進行歲修維護作業。（圖／桃園機場公司提供）

記者周湘芸／台北報導

桃園機場公司今表示，為維護跑道品質，將於11月針對北跑道進行歲修維護作業，採用既有的夜間例行跑道巡檢、維護作業時段，於凌晨1時至清晨6時30分將跑道單雙日輪流關閉，每日共計5.5小時，預計於10個工作日完成，期間不影響航班起降。

機場公司表示，桃園機場平均每日服務約13萬人次，每日起降航班約700架次，高頻次的航班起降運作，例行跑道維護作業更顯重要，11月將針對北跑道進行歲修，經維護及營運單位共同研擬「不另行增加跑道關閉時間」的施工執行方案，將採利用既有之夜間例行跑道巡檢、維護作業時段，每日共計5.5小時辦理歲修工作。

桃園機場去年3月進行南跑道年度歲修，由於當時僅仰賴北跑道起降，多架班機起降延誤改時，導致機場秩序大亂，機場公司當時緊急將原先連續54小時的工期縮短為35小時。

機場公司今指出，為確保營運服務品質，此次利用既有夜間巡場關閉跑道時段，對北跑道進行歲修維護作業，整體工程按既有標準作業流程排定，視天候狀況預計可於10個工作日完成，施工作業期間維持單跑道運作，並已針對各項應變做好規劃，確保不影響機場營運及航班起降。

機場公司表示，日前已多次邀集機場有關單位出席會議共同討論，逐一檢視包括近期航班運量趨勢、維護作業計畫，並沙盤推演維持營運的各項應變方案，也將比照過去歲修成立專案小組，強化各單位橫向聯繫，即時協調施工作業，並隨時滾動檢討應變作法。

▲▼桃園機場將於11月針對北跑道進行歲修維護作業。（圖／桃園機場公司提供）

▲桃園機場利用既有夜間巡場關閉跑道時段，對北跑道進行歲修維護作業。（圖／桃園機場公司提供）

