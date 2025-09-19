左營環球咖啡店竊案　警靠橘衣短褲花2小時逮竊賊

記者吳世龍／高雄報導

鐵路警察局高雄分局左營所於昨（18）日午間，偵破一起發生在高雄左營環球購物中心的竊盜案。一名身穿橘色上衣、短褲的張姓男子（21歲），趁咖啡廳員工忙碌之際，偷走內含 3800元現金、行動電源、耳機及個人證件的背包。警方接獲報案後，透過監視器分析並研判竊賊尚未離開商場，花約 2小時，在商場二樓查獲還在逛街的張男，全案依竊盜罪函送偵辦。

▲▼張男在台鐵新左營站路易莎咖啡店偷竊員工背包，過程全被監視器錄下。（圖／翻攝社會事新聞影音）

這起竊案發生在昨日中午近1時許，地點位於臺鐵新左營站路易莎咖啡廳。根據網路社群「社會事新聞影音」貼出的影片顯示，張姓男子在咖啡廳內坐著，鎖定員工放置在休息區椅子上的背包。他趁著邱姓員工忙於工作、無暇顧及背包時，起身數次竊盜，得手財物後，隨即若無其事地離開現場。

被害員工事後發現背包不翼而飛，清點內有現金3800元、行動電源、耳機和個人證件等重要物品。立即調閱店內監視器，確認遭橘衣男子竊取後，立即向鐵路警察局高雄分局左營分駐所報案。

警方接獲報案後，隨即觀看監視器影像，分析竊賊的移動路線。鐵路警察研判，犯嫌犯案後很可能尚未離開左營環球購物中心。警方根據畫面中張姓男子「橘色上衣、短褲」的明顯衣著特徵，在商場內進行搜尋。

▲張男在台鐵新左營站路易莎咖啡店偷竊員工背包，過程全被監視器錄下，警方花2小時逮到人。（圖／記者吳世龍翻攝）

果不其然，在案發後兩小時，在商場二樓查獲並逮捕了這名 21歲的張姓男子。所幸，被害人背包內的 3800元現金都還在。警詢後，全案依照《刑法》第320條竊盜罪，函送臺灣橋頭地方檢察署接續偵辦。

