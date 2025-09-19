今年第16次！高雄輕軌又挨撞　單車伯右轉不肯讓...倒地險被輾

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄輕軌又挨撞！今（19）日6時56分一名60歲楊姓男子騎乘腳踏車，自海邊路打算右轉，但未注意到輕軌列車已經直行而來，楊男閃避不及，撞上輕軌後人車倒地，事故也造成輕軌一度暫停行駛。根據統計，今年1月迄今，高雄輕軌已挨撞16次，高雄捷運強調，所有事故肇因都是汽機車不遵守交通規則，需100%承擔肇責。

▲今年第16次！高雄輕軌又挨撞「腳踏車碰車頭」。（圖／記者吳世龍翻攝）

根據曝光監視器畫面，當時楊男騎著腳踏車行經海邊路及苓安路口，準備要右轉時，沒注意到輕軌列車已經行駛而來，閃避不及撞上，人車倒地險遭列車輾過，路過民眾則緊急上前察看。

▲▼腳踏車右轉撞輕軌車頭，騎士倒地險遭輾。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方表示，楊男擦挫傷，無需送醫，意識清楚無大礙，輕軌於7時20分恢復通行。

警方訪查周遭，初步分析事故原因為楊男聞或見大眾捷運系統車輛之聲號或燈光，不依規定避讓或在後跟隨迫近，詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析研判。

▲▼高雄輕軌今年第16次挨撞。（圖／記者吳世龍翻攝）

而楊男行為已違反道路交通管理處罰條例第74條第1項第9款，處300元以上1,200元以下罰鍰。另楊男涉嫌違反刑法第184條過失妨害公眾運輸行駛安全罪，將於警詢後，移請地檢署偵辦。

根據統計，這起腳踏車撞輕軌事故，已是今年第16件輕軌事故。高雄捷運表示，目前為止所有的輕軌交通事故經過警方事後鑒定，都是因為汽機車駕駛或腳踏車，不遵守交通規則，需100%承擔肇事責任。