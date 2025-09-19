活化校園安全意識！南化消防走進南化國小　防災知識向下紮根

▲南化消防分隊進入南化國小舉辦防火防災宣導，提升學童防災意識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接「921國家防災日」，台南市消防局南化分隊19日上午前往南化國小舉辦防火防災宣導，透過互動體驗與現場示範，讓防災觀念從小紮根，進一步提升師生與家庭的安全意識。

宣導活動聚焦七大重點，包括防範孩童玩火、長者與身心障礙者居家防火安全、推廣住宅用火災警報器、吸菸與火災風險、用火用電安全、一氧化碳中毒防範、以及爆竹煙火安全使用。消防隊強調，家中如有長者或行動不便者，更應安裝火災警報器、保持逃生通道暢通並定期檢查設備，以降低逃生困難風險。

現場也示範火災避難要領，提醒師生牢記「小火快跑、濃煙關門、確認逃生路線、不搭電梯」四大原則，並藉由問答與互動操作強化學習效果。消防局局長李明峯指出，推廣住宅火災警報器是防災首要步驟，能在初期即發出警示，爭取寶貴的逃生時間。第二大隊大隊長王騰毅則提醒，警報器應依「安裝到位、定期維護、10年汰換」三原則落實使用，才能真正守護居家安全。

南化消防分隊表示，透過這次進校園宣導，不僅讓師生掌握正確防火知識，也將防災觀念帶回家庭，擴大社區安全效益。未來消防單位將持續深入校園與社區，推廣防火防災教育，營造更安心的大台南。