　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「震」撼校園！大成國小防災週　消防員親授實境防火演練

▲大成國小師生參與防災週活動，實際操作滅火器提升防火應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

▲大成國小師生參與防災週活動，實際操作滅火器提升防火應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接9月21日「國家防災日」，台南市大成國小於防災週安排一系列防災活動，特別邀請消防局第四大隊善化分隊蒞校進行防火防震實境演練，透過實際操作與互動體驗，讓全校師生提升臨場應變能力。

▲大成國小師生參與防災週活動，實際操作滅火器提升防火應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

活動中，消防員先示範滅火器使用方式，並教導「拔插銷、握壓把、瞄火源」的三步驟，提醒師生在火災初期要即時處置，避免火勢擴大。考量冬季將至，消防人員也加強解說瓦斯爐與熱水器的正確安裝重點，呼籲保持室內通風，降低一氧化碳中毒風險。最後，全體師生依口令完成「DCH」（Drop、Cover、Hold on，即趴下、掩護、穩住）防震演練，模擬地震發生時的自保情境。

▲大成國小師生參與防災週活動，實際操作滅火器提升防火應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

第四大隊長蔡國保指出，台南市住宅火災常見原因為電器使用不當及煮食不慎，提醒民眾選用具自動遮斷功能的爐具，並養成「人離火熄」的習慣；同時應定期檢查插座與電線，並於住家安裝火災警報器，爭取火災初期黃金逃生時間。

▲大成國小師生參與防災週活動，實際操作滅火器提升防火應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯也補充，「國家防災日」是提醒全民重視防災準備的重要時刻，學童在校學習到的觀念能帶回家中，進一步擴散到社區，形成全民防災的力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
504 2 0600 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
7-11開賣iPhone 17！　最高回饋2711元
快訊／衝浴室割喉！她全裸逃超商求救...恐怖情人收押
iPhone新機爆災情！實測驚見異常　蘋果證實有bug
板橋槍響！全車被打成蜂窩
日籍客住日月潭五星酒店「被床蝨咬全身」　業者：未發現蟲害跡象
星光幫歌手竟是全台通緝犯！16歲參賽畫面曝
快訊／輝達入股英特爾　2台廠股價大跌
被徐巧芯指「裝瘋逃兵」　溫朗東怒告糗了
大尺寸「樺加沙」颱風下周二、三最靠台　強度達顛峰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

SOUTH NEXT論壇登場　黃偉哲：沙崙將成AI與無人機重鎮

王傳宗導演新作《夾縫人生》　聚焦無家者議題9/21首播

活化校園安全意識！南化消防走進南化國小　防災知識向下紮根

嘉藥反毒教育全國領先　連9年獲教育部「績優學校」肯定

「震」撼校園！大成國小防災週　消防員親授實境防火演練

學習小撇步分享！　台南教育局徵稿近百位學子獲獎

MIT好水登國際舞台　台塩海洋鹼性離子水展現台灣外交軟實力

國際老人日＋中秋將至　南消強化長者與幼童防火防震宣導

桃園新住民月嫂人才培訓班結業　月子餐料理很多元

拚外交！　桃園立委萬美玲推動台、捷兩國交流受肯定

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

【還以為是暖男】猛哥假裝幫多慧綁鞋帶...蹲半天沒綁她傻眼XD

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【綠鬣蜥噴發】集體衝紅豆田吃到飽！一夜逮140隻屏東農民崩潰

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

金鍾國為何不買新衣？ 放閃：都要買給老婆～

SOUTH NEXT論壇登場　黃偉哲：沙崙將成AI與無人機重鎮

王傳宗導演新作《夾縫人生》　聚焦無家者議題9/21首播

活化校園安全意識！南化消防走進南化國小　防災知識向下紮根

嘉藥反毒教育全國領先　連9年獲教育部「績優學校」肯定

「震」撼校園！大成國小防災週　消防員親授實境防火演練

學習小撇步分享！　台南教育局徵稿近百位學子獲獎

MIT好水登國際舞台　台塩海洋鹼性離子水展現台灣外交軟實力

國際老人日＋中秋將至　南消強化長者與幼童防火防震宣導

桃園新住民月嫂人才培訓班結業　月子餐料理很多元

拚外交！　桃園立委萬美玲推動台、捷兩國交流受肯定

【廣編】福樂首推杯裝優酪水果奶昔「Q果優果昔」新上市　應援女神峮峮一喝愛上超Q推薦

高科技商辦＋水岸住宅雙軌並進　新店「河岸繁星」微型城市成形

7-11開賣iPhone 17「最高回饋2711元」　新機周邊同步快閃購

基隆海科館「波口鱟頭鱝」疑感染死亡　曾有野放計畫多次遭拖延

夭壽！鐵鉗飛來砸中前擋　國道版絕命終結站差點害人「登出」

BE:FIRST JUNON登上道奇體育場開球　無落地好球贏得如雷掌聲

利特首闖金鐘　感動告白：「我愛你們！」

全台首創「府城果汁微醺巴士」　小朋友跑吧果汁喝到飽

快訊／鋸齒刀衝浴室狠割喉！她全裸逃超商求救...恐怖情人收押

克蕭激動落淚！愛妻育兒離不開棒球「以歡呼聲當搖籃曲」

金鍾國為何不買新衣？ 放閃：都要買給老婆～

地方熱門新聞

嘉義縣5社區獲金卓越獎

桃園新住民月嫂人才培訓　月子餐料理很多元

921地震教育園區推防災特區系列活動

拚外交！　萬美玲推動台、捷兩國交流受肯定

耗資5.2億　花蓮玉長大橋估明年11 ／7完工

陳依純新作《機器人的日常消遣》　現身 TAxT 藝術節

MIT好水登國際舞台台塩海洋鹼性離子水展現台灣外交軟實力

「震」撼校園！大成國小防災週消防員親授實境防火演練

國際老人日＋中秋將至南消強化長者與幼童防火防震宣導

南投市朝日日照中心啟用4月服務人次破千

台南仁德、將軍區長交接黃素美陞任參議、許博森與張介軍接任

台南市府三市政中心國家防災日演練近2000人參與強化地震應變

學習小撇步分享！台南教育局徵稿近百位學子獲獎

9／27至9／29連假教師憑證入園奧萬大只要10元

更多熱門

相關新聞

國際老人日＋中秋將至南消強化長者與幼童防火防震宣導

國際老人日＋中秋將至南消強化長者與幼童防火防震宣導

配合即將到來的10月1日國際老人日及中秋佳節，台南市消防局第七大隊崇善分隊特別深入轄內泓德老人綜合長照機構及仁和公共託育家園，進行防火與防震宣導，提醒不同年齡層的避難弱勢族群如何強化自我保護，避免憾事發生。

南投縣消防局針對國慶焰火20萬人潮救災演練

南投縣消防局針對國慶焰火20萬人潮救災演練

南消新化消防分隊走進幼兒園小朋友變身防火小尖兵

南消新化消防分隊走進幼兒園小朋友變身防火小尖兵

帥消防拍「54秒無聲片」獲萬讚　一堆人默默看完

帥消防拍「54秒無聲片」獲萬讚　一堆人默默看完

IRB+無人機齊上陣　高雄特搜隊急流訓練

IRB+無人機齊上陣　高雄特搜隊急流訓練

關鍵字：

大成國小防災週消防

讀者迴響

熱門新聞

「星光幫」歌手淪通緝犯！　七條通酒吧落網

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

楓葉姐姐直播一半濾鏡消失！真面目曝光

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％

「超人醫師」徐超斌驚傳病逝享年58歲　一生為南迴醫療奮戰

樺加沙暴風圈恐觸陸　北台也強風雨

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

對台政策大轉彎？　川普今夏暫停120億軍援

樺加沙「又強又大」恐達強烈颱風　專家：會有災情

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關掉3個設定」

台大碩士生街頭遭雙節棍爆頭　滿地血

遊覽車播謎片！阿嬤「看到震驚一幕」

道奇強投柯蕭　無預警宣布退休

空姐機上露蠻腰熱舞！乘客拿手機狂拍

北京女大生美到遭質疑化妝！兒時照片被挖出

更多

最夯影音

更多

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面