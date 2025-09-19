「震」撼校園！大成國小防災週　消防員親授實境防火演練

▲大成國小師生參與防災週活動，實際操作滅火器提升防火應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接9月21日「國家防災日」，台南市大成國小於防災週安排一系列防災活動，特別邀請消防局第四大隊善化分隊蒞校進行防火防震實境演練，透過實際操作與互動體驗，讓全校師生提升臨場應變能力。

活動中，消防員先示範滅火器使用方式，並教導「拔插銷、握壓把、瞄火源」的三步驟，提醒師生在火災初期要即時處置，避免火勢擴大。考量冬季將至，消防人員也加強解說瓦斯爐與熱水器的正確安裝重點，呼籲保持室內通風，降低一氧化碳中毒風險。最後，全體師生依口令完成「DCH」（Drop、Cover、Hold on，即趴下、掩護、穩住）防震演練，模擬地震發生時的自保情境。

第四大隊長蔡國保指出，台南市住宅火災常見原因為電器使用不當及煮食不慎，提醒民眾選用具自動遮斷功能的爐具，並養成「人離火熄」的習慣；同時應定期檢查插座與電線，並於住家安裝火災警報器，爭取火災初期黃金逃生時間。

消防局長李明峯也補充，「國家防災日」是提醒全民重視防災準備的重要時刻，學童在校學習到的觀念能帶回家中，進一步擴散到社區，形成全民防災的力量。