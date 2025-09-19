　
地方 地方焦點

國際老人日＋中秋將至　南消強化長者與幼童防火防震宣導

記者林東良／台南報導

配合即將到來的10月1日國際老人日及中秋佳節，台南市消防局第七大隊崇善分隊特別深入轄內泓德老人綜合長照機構及仁和公共託育家園，進行防火與防震宣導，提醒不同年齡層的避難弱勢族群如何強化自我保護，避免憾事發生。

崇善消防隊上午先在泓德老人綜合長照機構向長者及身心障礙者進行防火宣導，特別強調煮食時務必遵守「人離火熄」原則，並與家人約定一條專屬逃生路線，路線上不可堆放雜物，同時要定時檢測住宅用火災警報器（住警器）功能是否正常，才能在火災發生第一時間保障自身安全。隨後消防隊員又到仁和公共託育家園，向小朋友傳授防震知識，包括傢俱固定、防災物資準備，以及地震發生時的「趴下、掩護、穩住」三步驟，教導孩童在桌下保護頭頸部並握緊桌腳，以降低災害風險。

第七大隊長石家源提醒，轄區人口眾多，中秋佳節將至，民眾務必注意用火用電安全，尤其12歲以下兒童施放一般爆竹煙火時，須有家長陪同，否則將依法處以新台幣3000元以上、15000元以下罰鍰。消防局長李明峯則指出，為提升住宅安全，市府依市長黃偉哲施政理念，透過跨局處協調會議及里鄰長協助，持續推動住警器普及，優先配發至低收入戶、獨居長者、住宅式宮廟及身心障礙者等弱勢族群住處，藉此大幅降低火災傷亡風險。

消防局第七大隊呼籲市民平日就應落實安全習慣，隨時注意爐火使用情形，並加裝住警器，才能在火災初期即偵測濃煙或高溫並及早避難，把握黃金時間，保護自己與家人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

