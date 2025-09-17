北京威脅不斷！　帛琉總統驚語：我們已經「處於戰爭狀態」

▲惠恕仁立場友台，被外媒解讀為對中鷹派。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）表示，該國持續面臨北京威脅，甚至可以說，該國已經處於「戰爭狀態」，引發外界關注。

《澳洲新聞》等媒體報導，惠恕仁10日在夏威夷一場會議上表示，「我們必須協助我們的人民了解，由於我們的地理位置，我們一直處於威脅之下。我或許可以大膽地說，我們已經處於戰爭之中了。」

他強調，對抗威脅的最佳方式，就是「與志同道合的國家建立夥伴關係，這些國家相信和平源於力量，存在即是嚇阻。」

美國國防媒體Breaking Defense報導，帛琉是位於西太平洋的迷你島國，也是「第二島鏈」的關鍵一環。而惠恕仁表態之際，華府應該把握機會提供援助，因中國正積極拉攏其他太平洋國家，包括主持今年太平洋島國論壇（Pacific Island Forum）的索羅門群島。事實上，北京已成功施壓索羅門群島，將台美日排除在今年的論壇之外。

▲帛琉是位於西太平洋的島國，在關島西南方約1300公里處。（圖／達志影像／美聯社）

澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」（Lowy Institute for International Policy）區域分析師蘇拉（Mihai Sora）指出，帛琉多年來一直處於中國脅迫戰術的最前線，惠恕仁也多次提到中國如何施壓，要求他改變承認台灣的立場。蘇拉還說，北京刻意促成帛琉對其觀光客的依賴性，再將這份依賴性給「武器化」，對該國進行經濟施壓。

智庫「澳洲戰略政策研究所」（Australian Strategic Policy Institute）中國分析主任艾倫（Bethany Allen）認為，澳洲與美國等志同道合的國家，應該響應帛琉的呼籲，並且加強接觸，「展現他們是可靠夥伴，並且會尊重太平洋島國的需求。」

太平洋大國澳洲，對於惠恕仁的發言則是反應謹慎。總理艾班尼斯（Anthony Albanese）拒絕回應，副總理馬爾斯（Richard Marles）受訪時說，「我可能不會使用那種措辭，但我們確實看到太平洋地區的競爭，比以往任何時候都還要激烈」，強調澳洲希望成為太平洋國家的「首選安全夥伴」。