　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北京威脅不斷！　帛琉總統驚語：我們已經「處於戰爭狀態」

▲▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲惠恕仁立場友台，被外媒解讀為對中鷹派。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）表示，該國持續面臨北京威脅，甚至可以說，該國已經處於「戰爭狀態」，引發外界關注。

《澳洲新聞》等媒體報導，惠恕仁10日在夏威夷一場會議上表示，「我們必須協助我們的人民了解，由於我們的地理位置，我們一直處於威脅之下。我或許可以大膽地說，我們已經處於戰爭之中了。」

他強調，對抗威脅的最佳方式，就是「與志同道合的國家建立夥伴關係，這些國家相信和平源於力量，存在即是嚇阻。」

美國國防媒體Breaking Defense報導，帛琉是位於西太平洋的迷你島國，也是「第二島鏈」的關鍵一環。而惠恕仁表態之際，華府應該把握機會提供援助，因中國正積極拉攏其他太平洋國家，包括主持今年太平洋島國論壇（Pacific Island Forum）的索羅門群島。事實上，北京已成功施壓索羅門群島，將台美日排除在今年的論壇之外。

▲▼帛琉是位於西太平洋的島國，在關島西南方約1300公里處。（圖／達志影像／美聯社）

▲帛琉是位於西太平洋的島國，在關島西南方約1300公里處。（圖／達志影像／美聯社）

澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」（Lowy Institute for International Policy）區域分析師蘇拉（Mihai Sora）指出，帛琉多年來一直處於中國脅迫戰術的最前線，惠恕仁也多次提到中國如何施壓，要求他改變承認台灣的立場。蘇拉還說，北京刻意促成帛琉對其觀光客的依賴性，再將這份依賴性給「武器化」，對該國進行經濟施壓。

智庫「澳洲戰略政策研究所」（Australian Strategic Policy Institute）中國分析主任艾倫（Bethany Allen）認為，澳洲與美國等志同道合的國家，應該響應帛琉的呼籲，並且加強接觸，「展現他們是可靠夥伴，並且會尊重太平洋島國的需求。」

太平洋大國澳洲，對於惠恕仁的發言則是反應謹慎。總理艾班尼斯（Anthony Albanese）拒絕回應，副總理馬爾斯（Richard Marles）受訪時說，「我可能不會使用那種措辭，但我們確實看到太平洋地區的競爭，比以往任何時候都還要激烈」，強調澳洲希望成為太平洋國家的「首選安全夥伴」。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
謝欣穎狠甩王柏傑「2導火線曝」！友鬆口認了：稱不上是好老公人
18歲女大生最後身影曝！一身青春洋溢赴約　慘死街頭
4步驟預謀殺人！17歲陰險黑道小弟　借路人手機釣出女大生奪命
毒趴前警專女變網紅賣「維他命棒」恐罰8000萬　曾熱舞露雪乳
17歲角頭小弟31刀殺女友　律師：仗著未成年知道絕不會判死
149cm小隻女靠「神比例穿搭術」撐出170氣場　網封天花板
PEETA葛格「大麻風波」神反轉！藏鏡人曝光　同業慫恿前妻栽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美情報法案新條文　評估與台分享烏克蘭戰術軍備經驗

北京威脅不斷！　帛琉總統驚語：我們已經「處於戰爭狀態」

以色列展開大規模地面攻勢！　軍隊開入市中心追剿哈瑪斯

真的贏韓國！台灣人均GDP「22年以來」首度超車　韓媒揭3大原因

印航空難唯一倖存者創傷不敢搭飛機　家屬：恐永遠無法回英國

斑馬線坑洞20年沒補！　他塗鴉「大老二」火速修好

川普、莫迪互釋善意　緩和美印關稅緊張推進貿易協議

美保守派網紅柯克命案　22歲嫌遭求處7罪名「最重面臨死刑」

勞勃瑞福辭世　梅莉史翠普稱巨星殞落、珍芳達哀慟欲絕

川普：美國在委內瑞拉外海擊沉3艘運毒船

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

美情報法案新條文　評估與台分享烏克蘭戰術軍備經驗

北京威脅不斷！　帛琉總統驚語：我們已經「處於戰爭狀態」

以色列展開大規模地面攻勢！　軍隊開入市中心追剿哈瑪斯

真的贏韓國！台灣人均GDP「22年以來」首度超車　韓媒揭3大原因

印航空難唯一倖存者創傷不敢搭飛機　家屬：恐永遠無法回英國

斑馬線坑洞20年沒補！　他塗鴉「大老二」火速修好

川普、莫迪互釋善意　緩和美印關稅緊張推進貿易協議

美保守派網紅柯克命案　22歲嫌遭求處7罪名「最重面臨死刑」

勞勃瑞福辭世　梅莉史翠普稱巨星殞落、珍芳達哀慟欲絕

川普：美國在委內瑞拉外海擊沉3艘運毒船

作家H「163張性事細節」遭公開！控訴陳珮甄結伴霸凌　丟千人群組嘲笑

HONDA宣布「全新電動跨界」印度生產！主打入門首購族預計明年現身

快訊／台積電跌10元至1270　台股開盤下跌86點

第七波管制將滿1年　87%民眾擔心貸款不敢買房

宇宙能量高峰！　4生肖中秋前接好運

美情報法案新條文　評估與台分享烏克蘭戰術軍備經驗

「他要相信自己沒被棒球之神拋棄」　羅伯斯談史考特連2戰3上3下

北京威脅不斷！　帛琉總統驚語：我們已經「處於戰爭狀態」

新北10大秋季活動！風箏節周末登場、碧潭地景展迎國際人氣IP

以色列展開大規模地面攻勢！　軍隊開入市中心追剿哈瑪斯

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

國際熱門新聞

「不開冷氣、不外食」狂省錢！他存到1300萬退休...卻崩潰悔恨

陌生男婚禮現身！夫妻4年後聽真相笑了

日翁買春激戰140少女！最小僅9歲

21歲女醫學生離奇失蹤！褲子被剪碎　「內褲高掛樹上」成唯一線索

UNIQLO創辦人談關稅：美將承受最大代價

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

3貓被「裝箱棄置」貓咖　箱內全是抓痕

美國好市多氣泡酒會自爆！緊急發信：別打開

川普致敬勞勃瑞福「他是當年最紅的」

等待降息獲利了結　美股收黑125點

勞勃瑞福辭世　梅莉史翠普稱巨星殞落、珍芳達哀慟欲絕

叫小姐變跨性別　英國老翁拒付費慘遭圍砍

川普4度延長TikTok寬限期　周五將與習近平通話確認協議

百隻猴子「越獄」街頭狂奔！失控攻進警局畫面曝光

更多熱門

相關新聞

坤達星空下思念小鬼

坤達星空下思念小鬼

藝人小鬼（黃鴻升）2020年因心因性休克不幸去世，今16日適逢逝世5周年。好友坤達也在IG限時動態動中發文悼念，他恰巧在帛琉錄《綜藝玩很大》，分享夜空星河美照，並指向空中的星星，配上小鬼的歌曲〈我來自那顆星〉，感性地說：「5年了！想你！」彷彿好友在天上陪伴著大家，畫面讓粉絲看了忍不住掉淚。

夫妻在冰箱找到彩券　驚嚇中4億元大獎

夫妻在冰箱找到彩券　驚嚇中4億元大獎

快訊／俄羅斯外海7.5強震　氣象署發布海嘯消息

快訊／俄羅斯外海7.5強震　氣象署發布海嘯消息

台南進軍澳洲食品展！黃偉哲率六大品牌推銷農漁產品

台南進軍澳洲食品展！黃偉哲率六大品牌推銷農漁產品

加澳軍艦聯袂穿越台灣海峽　外交部發聲了

加澳軍艦聯袂穿越台灣海峽　外交部發聲了

關鍵字：

帛琉太平洋澳洲

讀者迴響

熱門新聞

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

王柏傑被分手超錯愕！

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

準樺加沙估中颱以上　這兩天最近台灣

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

「不開冷氣、不外食」狂省錢！他存到1300萬退休...卻崩潰悔恨

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

全台變天！　米塔颱風估明生成

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

上海女為愛嫁來台灣　怨2件事難融入

陌生男婚禮現身！夫妻4年後聽真相笑了

LINE「13款免費貼圖」限時下載！蘇蘇柴、白木耳萌翻了

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面