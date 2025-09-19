行李藏「人類頭骨」企圖闖關！秒被美國海關查獲　認：作法用

▲一名旅客在手提行李內放置疑似人類頭骨，嚇壞美國海關。（圖／Director of Field Operations）



記者王佩翊／編譯

美國佛羅里達州坦帕國際機場海關在一名入境旅客的隨身行李中，查獲疑似人類頭骨及多根骨頭，這些遺骸被用鋁箔紙包裹。對此，當事旅客宣稱是要用來進行「宗教儀式」，不過目前已經被海關沒收銷毀。

根據《紐約郵報》報導，美國海關暨邊境保護局坦帕機場的現場作業主管卡洛斯‧馬泰爾（Carlos Martel）表示，這名入境旅客主動向海關申報攜帶物品，但當海關人員進一步檢查他的行李時，竟發現數包詭異物品，打開其中一包用鋁箔紙包裹的物品後，竟發現藏有疑似人類骨骸，甚至還明顯能看出其中一部分是頭骨。

除了疑似人類頭骨碎片和數根骨頭外，行李內還裝了雪茄和被列管的植物。美國海關當局研判這些遺骸「構成嚴重健康風險」，因此隨即沒收，並且銷毀處理，但這也讓該名旅客相當不滿。目前相關單位已啟動調查程序，釐清這些遺骸是否是真的人類骨頭。

坦帕國際機場近年來屢次查獲奇異物品，2023年曾有旅客企圖攜帶4英尺長的「情緒安撫」蟒蛇闖關，並稱牠的名字是巴塞洛繆（Bartholomew）。

2024年前4個月全美機場共查扣超過1500支槍械，其中坦帕機場名列前十。儘管如此，該機場仍在9月份大型機場旅客滿意度調查中並列第三名。