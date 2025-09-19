與未成年妻發生關係！孩子出生了　越南男被判刑3年

▲陳黃傑與妻子阮氏金花及兩名年幼子女，攝於目前所租住的住處。（圖／翻攝自Tiền Phong）

圖文／CTWANT

越南慶和省寧和坊居民陳黃傑（Trần Huỳnh Kiệt）因與未滿16歲的阮氏金花（Nguyễn Thị Kim Thoa）發生性行為，被法院依「與13歲以上未滿16歲者發生性關係」罪名判處3年徒刑。由於其為家中唯一經濟來源，日前法院裁定准予暫緩執行刑期一年。

▲越南慶和省第4區人民法院於2025年9月17日發出決定書，准許陳黃傑延後執行徒刑一年。（圖／翻攝自Tiền Phong）

根據《Tiền Phong》報導，2021年3月至4月間，時年15歲的阮氏金花曾3次在陳黃傑住處與其發生性行為。4月確認懷孕後搬入男方家中同住。2022年1月產下一女，並於同年4月完成結婚登記。2024年6月，第二胎出生。2024年7月，阮氏金花為次子辦理出生登記時，公安機關發現其在未滿16歲時生育第一胎，並將案件轉交刑事偵辦。陳黃傑被依相關刑責起訴。

2025年3月，寧和市人民法院（今為第4區人民法院）進行一審審理。根據判決內容，檢察官提議3年徒刑並建議給予緩刑，但法院最終判處3年6個月徒刑。陳黃傑與其妻皆提出上訴。2025年7月30日，慶和省人民法院進行二審，考量被告已向妻子賠償金錢損害，採納減刑事由，改判3年徒刑。

二審後，夫妻雙方申請緩刑，理由為被告為唯一經濟來源，須扶養兩名幼子。2025年9月12日，第4區法院通知駁回申請，理由為妻子具勞動能力。9月16日，陳黃傑提起申訴，稱家庭無固定收入來源，妻子需照顧幼子無法工作。相關情況已獲地方政府證明。

2025年9月17日，第4區法院發出決定書，准許延後執行徒刑1年，期間自2025年9月17日至2026年9月16日，並限制出境。依據決定，地方政府須負責監管。

延伸閱讀

▸ 31刀砍死前女友！17歲「89猴」交代因「討回禮物」抓狂 談40公分長刀：防身用

▸ 31刀砍死前女友！17歲「89猴」遭法官裁定收容 不合「責付」4大理由曝光

▸ 原始連結