生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她遊日常看不懂「Google翻譯的菜單」！網激推「這款AI」神助攻

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲原PO之前去日本都是用google翻譯打天下，但在翻譯菜單時經常看不懂。（示意圖／翻攝pakutaso）

圖文／CTWANT

出國旅遊時，語言不通常成為許多人的一大障礙。一名網友就分享自身經驗，過去赴日本旅遊時都仰賴Google翻譯，但仍經常無法理解，因此上網詢問：「有沒有推薦的照片翻譯軟體。」對此，多數網友最推薦ChatGPT，翻譯菜單特別厲害。

一名網友在PTT以「除了google翻譯外 還有沒有其他推薦的」為題發文，表示近計畫前往北海道旅遊，順便看看壯麗的雪景，由於過去在日本旅遊時仰賴Google翻譯協助點餐，但面對日文菜單時仍經常無法理解內容，因此詢問網友有沒有推薦的照片翻譯軟體，「希望能準確一點，起碼要看懂內容」，不要像google 翻譯那樣，完全不知道是什麼東西。

該貼文一出，隨即引起大量網友迴響，針對各種翻譯工具展開熱烈討論。有網友直言Google翻譯表現不理想，「Google翻譯超爛，現在隨便一個AI都屌打」、「Google雞同鴨講的情況太多」，認為該工具在實際對話和閱讀複雜內容時，容易出現理解落差。

許多留言指出，AI翻譯技術已成為日常應用的主流選擇。像是由Google推出的Gemini因可與雲端服務整合，獲得部分使用者青睞。有使用者表示：「Gemini好用又划算。」另有網友指出，AI翻譯的優勢在於對日常語句與對話掌握度高，但對於少見地名或特殊食材名稱的辨識仍有待提升。

討論中被最多人提及的，是OpenAI推出的ChatGPT翻譯功能。多位使用者分享親身經驗表示，「上次去用GPT很強」、「GPT我很早就把菜單翻譯好存起來了」、「付費也值得」。有些人也推薦韓國開發的Papago或Kuli Kuli等應用程式，但整體而言，ChatGPT在準確度與實用性方面，仍被評為表現最穩定的選擇。

網友普遍認為，在出國旅遊這類需要即時反應的情境中，選擇正確的翻譯工具至關重要。AI工具的快速進步，讓溝通不再是障礙，而翻譯準確與否，也可能直接影響整趟旅程的品質與體驗。

婆婆嫌媳婦不會煎魚！她反嗆「這句話」秒安靜　全場讚：太爽快
17歲八家將男曾PO「和握不住的說再見」　女方好友怒：整天跑廟會的死軟飯男
【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

