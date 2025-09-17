別再有下一個！女大生遭刺亡　校方官網公布「自保指南」

▲顏女就讀的大學接獲噩耗震驚不已，特地於官網發布「恐怖情人自保指南」，盼能避免下一個悲劇發生。（圖／翻攝學校官網）



記者游瓊華／台中報導

台中市沙鹿區街頭昨(16)日發生駭人情殺命案，一名剛展開大學新生活的18歲顏姓女大生，遭預謀犯案的17歲駱姓少年持刀瘋狂刺殺31刀，顏女香消玉殞。據悉，兩人透過網路認識，交往僅一年多，噩耗傳來不僅讓家屬悲痛萬分，也讓顏女就讀的大學震驚不已，特地於官網發布「恐怖情人自保指南」，盼能避免下一個悲劇發生。

據悉，顏女才因就讀大學一年級進修部，搬到沙鹿外婆家居住；顏女與駱男分手後，駱男多次求復合不成，竟成「恐怖情人」殺紅眼。校方在哀悼之餘，迅速採取行動，將血的教訓轉化為警示，於官網詳細列出面對恐怖情人時的四大自保步驟，提醒所有學生提高警覺。

校方宣導文首先強調「立即採取行動」，若人身安全遭受立即威脅，應毫不猶豫撥打110報警；或聯繫113保護專線，通報親密關係暴力，尋求庇護及申請保護令等後續協助。

▲18歲顏女遭17歲駱姓前男友用「路人電話」騙出門殞命。（圖／民眾提供）



其次是「確保安全與減少接觸」，校方強烈建議，絕對不要與對方單獨見面，若非不得已，也應選擇在人多的公共場所，並請親友陪同。最重要的是，必須果斷斷絕所有聯繫方式，包括電話、社群軟體與金錢往來，並向信任的親友傾訴，尋求情感支持與暫時的庇護。

第三步為「蒐證與法律途徑」，校方提醒學生，應詳細記錄對方任何騷擾、威脅的言行，並保存訊息、錄音、錄影等證據，這些都是向法院聲請保護令或報警處理時的關鍵。

最後，校方也強調面對恐怖情人所造成的心理創傷巨大，應主動尋求專業心理諮商協助，療癒創傷、重建自信。校方此舉，無非是希望用最沉痛的案例，喚醒大眾對情感暴力的重視，讓每個學子都能學會保護自己，平安回家。