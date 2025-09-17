4星座遇「月亮入獅」　職場魅力擋不住

▲艾菲爾老師點出4個星座，受到月亮進入獅子的影響，在職場能大放異彩。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

星象變化往往為不同星座的人帶來轉機，塔羅牌老師艾菲爾指出，最近月亮進入獅子座的能量，點燃部分人的表現慾望，也鼓勵勇敢展現自我，這段期間個人的內在光芒將被放大，無論是職場上或生活中，都能吸引他人目光與認同；只要把握絕佳時機，將個人魅力融入工作中，可望提升效率，獲得同事或主管青睞。艾菲爾老師點出4個星座，將在這波能量加持下展現超強魅力，成為焦點人物。請同時參考太陽、上升星座。

●獅子座：光芒萬丈，魅力加倍

[廣告]請繼續往下閱讀...

獅子座的朋友，在月亮進入你們的守護星座影響下，將讓你們的個人魅力值達到巔峰；你們天生具有領導才能與舞台魅力，而這段時間，你們的自信與氣場將會被無限放大。在工作上的每一個決定、每一次的發言，都充滿了魄力與感染力，使身邊的同事與上司都無法忽視你們的存在；你們可能會被賦予一個重要的專案，並在其中展現出卓越的組織與協調能力，成為團隊中的靈魂人物。這份魅力不僅會為你們帶來掌聲與讚譽，更會讓你們在職場上建立起更高的聲望與信賴度，為未來的晉升鋪路。

●射手座：熱情感染，團隊核心

射手座的朋友在月亮獅子的影響下，你們的職場魅力將因熱情感染，團隊核心而大幅提升；你們天生樂觀、積極，總是充滿了正能量，而這段時間，你們的這種特質將會成為團隊的動力來源；當團隊成員感到疲憊或士氣低落時，你們總能以一句幽默的話語、一個積極的行動，來重新點燃大家的熱情。射手不畏懼挑戰，並能以開放的心態去面對每一個新的任務，這種積極的態度會感染身邊的每一個人，讓團隊的合作氛圍變得更加融洽與高效。你們將成為團隊中最受歡迎的夥伴，因為你們不僅能完成任務，更能讓工作過程充滿樂趣。

●牡羊座：行動至上，表現亮眼

牡羊座的朋友，在月亮獅子的影響下魅力將因行動至上，表現亮眼而在職場中閃耀；你們天生充滿衝勁與行動力，不喜歡拖泥帶水，而這段時間，你們的這種特質將會被充分發揮。當工作出現新的挑戰時，你們總是會第一個站出來，果斷地採取行動，並以最快的速度給出結果；你們的這種高效與決斷力，會讓上司與同事都對你們刮目相看。你們可能會在緊急的任務中，展現出驚人的應變能力，並以出色的表現解決了問題。這種來自於「做」的魅力，將會為你們贏得更多的信任與機會，讓你們在職場上實現快速的進步。

●雙子座：溝通協調，人脈加分

雙子座的朋友在月亮獅子的影響下，魅力將來自於溝通協調，人脈加分；你們天生善於言辭，反應敏捷，而這段時間，你們的溝通能力將會大大提升。你們能夠在團隊中扮演一個完美的協調者，將不同的意見整合在一起，並以清晰、有邏輯的方式進行溝通，讓每個人都能理解並接受；你們的這種能力，不僅能解決潛在的衝突，也能為團隊帶來更高的效率。同時，雙子在社交場合的幽默與智慧，也會為你們帶來更多的人脈資源。這些人脈將會在關鍵時刻為你們提供幫助，讓你們在職場上更順利。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

延伸閱讀

▸ 湯宇出國「誤帶蕾菈護照」 前妻傻眼：發我醜照什麼意思？

▸ 女大生遭17歲少年當街狠砍喪命 親友曝兇嫌軟爛行徑：長期借錢都不還

▸ 原始連結