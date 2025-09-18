輝達砸1500億震撼入股英特爾　陳立武PO黃仁勳合照曝光

▲英特爾CEO陳立武開心貼出與黃仁勳合照。（圖／翻攝自X／Lip-Bu Tan@LipBuTan1）



記者董美琪／綜合報導

美國晶片大廠輝達（NVIDIA）18日宣布，將以50億美元（約新台幣1500億元）入股英特爾（Intel），取得超過4%普通股，成為英特爾最大的外部股東之一。這筆投資為近期營運陷入低潮的英特爾注入強心針，也象徵雙方將展開更密切的技術合作。

雙方同步公布合作計畫，將攜手開發多代資料中心與個人電腦產品，加速人工智慧（AI）及各類運算工作負載的創新應用。英特爾執行長陳立武（Pat Gelsinger）在社群平台X上表示，他對能與多年好友、輝達創辦人黃仁勳合作感到十分興奮，強調此次合作將整合雙方的技術優勢，帶給客戶更多價值。

陳立武在貼文中指出，「很高興能與我的好朋友 Jensen（黃仁勳）一起合作，共同開發多代客製化資料中心與PC產品！」他並補充，這次合作凸顯了x86架構與NVLink在未來AI基礎設施及個人電腦發展中的關鍵地位。黃仁勳也對雙方攜手表示期待，認為這將推動創新並拓展技術邊界。

分析人士認為，輝達入股英特爾不僅為英特爾提供財務支持，也有助於雙方在AI、資料中心及高效能運算領域形成策略聯盟，對半導體產業未來布局具有重要影響。