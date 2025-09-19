　
黃仁勳罕見燕尾服現身！「國際巨頭同桌」查爾斯國宴震撼曝光

▲▼美國總統川普第二​​次對英國進行國事訪問期間，輝達執行長黃仁勳出席在溫莎城堡舉行的國宴。（圖／路透）

▲美國總統川普第二​​次對英國進行國事訪問期間，輝達執行長黃仁勳出席在溫莎城堡舉行的國宴。（圖／路透，下同）

記者董美琪／綜合報導

英國國王查爾斯三世18日晚間在溫莎城堡舉行國宴，款待美國前總統川普及約160位來賓，包括政府高層與國際企業領袖。宴會餐桌長達50公尺，氣派場面令人矚目，賓客名單涵蓋英美政界及科技、金融業巨擘。剛宣布將投資英特爾（Intel）50億美元（約新台幣1504億元）的輝達執行長黃仁勳也罕見穿上燕尾服赴宴，引起關注。

白金漢宮公布的名單及媒體照片顯示，美方代表出席者包括國務卿盧比歐、財政部長貝森特、白宮幕僚長威爾斯，以及花旗集團執行長佛瑞塞。科技界重量級人物也到場，蘋果公司執行長庫克、OpenAI執行長阿特曼，以及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳皆在列。

台灣網友也在Threads上對晚宴盛況熱議，不少人對黃仁勳的穿著留下深刻印象，「打白色領結滿可愛」、「終於沒穿皮衣外套了」、「西裝外套很帥」，甚至有人直呼「勳爺好帥喔」。此外，也有網友讚賞皇室安排及威廉王子、凱特王妃的表現，並對晚宴的長桌、出席陣容及國際經濟互助背景表示驚嘆。

▲▼美國總統川普第二​​次對英國進行國事訪問期間，輝達執行長黃仁勳出席在溫莎城堡舉行的國宴。（圖／路透）

整場國宴不僅展現皇室傳統禮儀，也成為國際政經人物互動的平台，黃仁勳等科技巨頭的現身，凸顯半導體與人工智慧在全球經濟布局中的重要角色。

09/17 全台詐欺最新數據

