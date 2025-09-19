　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

輝達重金入股英特爾　黃仁勳回應了：川普政府未參與

▲▼輝達入股英特爾50億美元。（圖／路透）

▲輝達入股英特爾50億美元。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

輝達（Nvidia）18日宣布將投資50億美元入股英特爾（Intel），在這家陷入困境的美國晶片製造商身上押下重注。就在幾週前，白宮才主導一項史無前例的交易，讓美國聯邦政府取得英特爾10%的股份。不過多家媒體引述白宮官員說法，表示川普政府並未參與輝達對英特爾的投資，輝達執行長黃仁勳稍早也證實這項消息。

▲▼輝達執行長黃仁勳出席美國總統川普和英國首相施凱爾（Keir Starmer）舉行的「科技繁榮協議」商業領袖招待會。（圖／路透）

▲輝達執行長黃仁勳出席美國總統川普和英國首相施凱爾（Keir Starmer）舉行的「科技繁榮協議」商業領袖招待會。（圖／路透，下同）

根據路透報導，此筆投資完成後，輝達將持有約4%英特爾股份，成為其最大股東之一。輝達的支持為英特爾開啟新契機，此前多年重整計畫未見成效。消息一出，英特爾股價大漲29%。

白宮官員18日澄清，川普政府並未參與輝達的投資決定，雖然當天輝達執行長黃仁勳與川普一同出現在英國國宴場合。

對於入股英特爾，黃仁勳稍早回應，川普政府雖未直接參與這項合作，但會給予支持。他說與英特爾的合作開啟了筆記型電腦的新時代，雙方已合作近一年，此次協議將聚焦於新的客製化晶片，市場規模可達250至500億美元。他強調，公司仍在評估英特爾的代工技術，但對其未來充滿信心，並相信投資回報將會十分驚人。

▲▼輝達執行長黃仁勳出席美國總統川普和英國首相施凱爾（Keir Starmer）舉行的「科技繁榮協議」商業領袖招待會。（圖／路透）

黃仁勳指出，英特爾的技術能將輝達GPU與英特爾CPU緊密結合，解決大部分消費級筆電市場需求；同時，輝達將一方面採購伺服器晶片晶粒，另一方面出售伺服器芯粒模組。他形容台積電的能力「就像魔法一樣」，但也對成為英特爾股東感到高興，認為這將為雙方帶來巨大的成長機會。而雙方溝通僅限於英特爾執行長陳立武及工程團隊。

根據協議，英特爾與輝達將合作開發PC與資料中心晶片，但不涉及英特爾代工業務為輝達生產GPU。不過，英特爾的代工部門將提供中央處理器（CPU）及先進封裝技術，應用於雙方共同產品。

多數分析師認為，若英特爾代工業務要生存，必須爭取到像輝達、蘋果等這樣的大客戶。

投資公司Laffer Tengler執行長騰格勒（Nancy Tengler）分析，「這可能是美國晶片業者分拆或收購英特爾的第一步，也可能英特爾將以昔日影子的姿態苟延殘喘，但至少還能存活下來。」

市場觀察人士認為，這項合作將改寫AI產業競局，可能衝擊台積電、超微（AMD）等競爭對手。台積電目前是輝達主要的GPU代工廠，但未來部分訂單恐轉往英特爾。

