社會 社會焦點 保障人權

女大生遭少年猛砍31刀亡！解剖2hrs追死因　家屬悲領遺體辦後事

▲台中少年殺人命案，顏女慘死路邊，檢警今天對遺體進行解剖。（ETtoday資料照／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名18歲顏女遭17歲駱姓前男友瘋砍31刀奪命，檢警今日會同法醫在台中殯儀館解剖，希望釐清顏女確切死因，家屬到場時，全程由禮儀社人員以黑傘遮擋保護身分，疑似死者雙親的男女從解剖室步出時，不斷哭泣，並未說話。檢方今日遺體解剖完畢後，已將遺體發還家屬辦理後事。

16日上午，駱姓少年不滿顏女與其分手，約對方到沙鹿區忠貞路談判，雙方一言不合，駱男竟拿出預先買好的長刀，短短44秒內瘋狂砍殺顏女31刀，顏女慘死街頭，駱男在現場丟刀後，騎乘借來的機車逃往苗栗苑裡，之後又搭火車前往彰化躲藏，警方鎖定動向後將人逮捕。

命案現場在沙鹿區一處多岔路口旁小巷，現場可見柏油路面仍有大量血痕，顏女粉色頭髮遺留在現場，正要展開大學生活的顏女，卻不幸遇害。駱姓少年則在昨日被少年法庭裁定收容，送進少年觀護所。

▲▼洪明賢,檢察官,女大生,少年,解剖。（圖／記者許權毅攝）

▲▼今日由禮儀社人員陪同家屬到場，以黑傘遮擋。（圖／記者許權毅攝）

▲▼洪明賢,檢察官,女大生,少年,解剖。（圖／記者許權毅攝）

檢方為求慎重，今日下午2點在台中市殯儀館針對顏女遺體解剖，由檢察官洪明賢會同法醫師、家屬到場，家屬戴口罩、帽子，全程不發一語，由多名禮儀社人員持黑傘遮擋保護，媒體探詢是否有意願發聲譴責，仍未獲得回應。

台中地檢署說，今日解剖完畢後，須待法醫研究所出具鑑定報告書，才能據以核發相驗屍體證明書，今日解剖完已將遺體發還給家屬辦理後事。

▲▼洪明賢,檢察官,女大生,少年,解剖。（圖／記者許權毅攝）

▲中檢檢察官洪明賢並未受訪，快步離去。（圖／記者許權毅攝）

09/17 全台詐欺最新數據

511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

獨／人中、眉心、臉頰中槍！廖老大手搖飲被射BB彈　畫面曝光
快訊／靜安會又被抄！找酒店妹組「剝皮團」　痴情職軍被騙400
明天中部以北防大雨　準「樺加沙」海警最快周日發布
楊金龍曝放款集中度「原監管2年」　央行Q3理監事會9大問答一
快訊／國道1號「火燒車」狂竄黑煙　出口匝道封閉！車流塞爆
獨／怪手變點點震撼畫面曝！美濃大峽谷深挖7層樓...藏鏡人曝
兄弟五人互看讓飛球落地　平野羞愧：我教了什麼樣的棒球
50歲男做「陰莖增大術」亡！最後身影曝光

