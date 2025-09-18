女大生遭少年猛砍31刀亡！解剖2hrs追死因　家屬悲領遺體辦後事

▲台中少年殺人命案，顏女慘死路邊，檢警今天對遺體進行解剖。（ETtoday資料照／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名18歲顏女遭17歲駱姓前男友瘋砍31刀奪命，檢警今日會同法醫在台中殯儀館解剖，希望釐清顏女確切死因，家屬到場時，全程由禮儀社人員以黑傘遮擋保護身分，疑似死者雙親的男女從解剖室步出時，不斷哭泣，並未說話。檢方今日遺體解剖完畢後，已將遺體發還家屬辦理後事。

16日上午，駱姓少年不滿顏女與其分手，約對方到沙鹿區忠貞路談判，雙方一言不合，駱男竟拿出預先買好的長刀，短短44秒內瘋狂砍殺顏女31刀，顏女慘死街頭，駱男在現場丟刀後，騎乘借來的機車逃往苗栗苑裡，之後又搭火車前往彰化躲藏，警方鎖定動向後將人逮捕。

命案現場在沙鹿區一處多岔路口旁小巷，現場可見柏油路面仍有大量血痕，顏女粉色頭髮遺留在現場，正要展開大學生活的顏女，卻不幸遇害。駱姓少年則在昨日被少年法庭裁定收容，送進少年觀護所。

▲▼今日由禮儀社人員陪同家屬到場，以黑傘遮擋。（圖／記者許權毅攝）



檢方為求慎重，今日下午2點在台中市殯儀館針對顏女遺體解剖，由檢察官洪明賢會同法醫師、家屬到場，家屬戴口罩、帽子，全程不發一語，由多名禮儀社人員持黑傘遮擋保護，媒體探詢是否有意願發聲譴責，仍未獲得回應。

台中地檢署說，今日解剖完畢後，須待法醫研究所出具鑑定報告書，才能據以核發相驗屍體證明書，今日解剖完已將遺體發還給家屬辦理後事。

▲中檢檢察官洪明賢並未受訪，快步離去。（圖／記者許權毅攝）