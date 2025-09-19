砍殺女大生兇嫌「早就是惡霸」！同學父爆：國中拿刀恐嚇同學

▲駱嫌被移送台中地院少年法庭，最終裁定收容於觀護所。（圖／記者許權毅攝）



記者董美琪／綜合報導

台中市沙鹿情殺案，一名18歲顏姓女大生前日慘遭17歲駱姓男友持刀猛砍31刀，當場喪命。案件引發社會震驚，也讓駱嫌的黑歷史陸續曝光。據悉，他不僅長期向女友借錢，還與幫派有所往來，平日替人追討債務，苑裡當地居民更直言，他自小仗勢凌人，早已是地方惡霸。

《自由時報》報導，一名曾是駱嫌同學的父親出面指控，兒子因為經常替弱勢同學出頭，反而被駱嫌以美工刀恐嚇，憤怒直言：「這孩子品行敗壞不是一天兩天，而是從小惡行累積到今天的惡果。」另有居民回憶，駱嫌國中時便惡名在外，常趁同學上體育課時翻找背包、竊取財物。

▲沙鹿命案，17歲駱姓少年砍死18歲顏姓前女友。（圖／記者白珈陽攝）



17日上午，駱嫌父親與兩名姐姐自苗栗苑裡趕往清水分局。面對媒體提問，駱父僅低聲表示「不願意發生這樣的事」後便離去；兩名姐姐則壓低帽沿，全程低頭沉默，未對外界致歉，引發輿論爭議。據地方人士透露，駱父長年因案入獄，少年時期的駱嫌則由伯公代為照顧，卻未能有效管束，行徑日益偏差。

同日午後，駱嫌被移送台中地院少年法庭，最終裁定收容於觀護所。此消息傳出後，地方民眾群情激憤，認為他雖未滿18歲，但惡行累累，如今更犯下駭人兇殺案，若僅依少年法庭審理，恐難平民憤，痛斥「這樣太便宜他了，應該以成人刑責辦理」。