政治

民進黨高雄市長初選民調　邱議瑩獲逾八成綠營支持穩居第一

▲▼高雄,市長,民進黨,初選,邱議瑩,支持度,第一。（圖／資料照）

▲近期綠營內部民調顯示，民進黨四位參選人中，邱議瑩在政黨對比中，獲得81.4%民進黨支持者的支持。（圖／資料照，下同）

政治中心／綜合報導

隨著民進黨2026地方選舉初選日程越來越近，外界也更加關注高雄市長選情，根據一份近期綠營內部民調顯示，民進黨四位參選人中，邱議瑩在政黨對比中，獲得81.4%民進黨支持者的支持，明顯領先其他參選人；全體支持度亦以44.2％穩居領先群。

按照民進黨初選規則採用的政黨對比式民調，賴瑞隆／柯志恩是44.3%與37.2％；邱議瑩／柯志恩是44.2％與36.0%；林岱樺／柯志恩是42.6％與34.9％；許智傑／柯志恩則是40.8％與38.2％。

進一步分析政黨對比中民進黨支持者的意向，賴瑞隆／柯志恩是79.2%與11.7％；邱議瑩／柯志恩是81.4%與9.0%；林岱樺／柯志恩是70.0%與13.1％；許智傑／柯志恩則是73.7%與13.8％。顯見邱議瑩是最能團結民進黨支持者的人選。

值得注意的是，政黨對比的青壯年人口30-39歲族群中，邱議瑩以超過五成的51.7支持度，領先林岱樺的40.3%、許智傑的34.7％以及賴瑞隆的47.5%。這與邱議瑩長期支持人權與進步法案，在年輕族群中有高正面知名度為正相關。

另一方面，在知名度部分，邱議瑩以92.9%，大幅領先許智傑的83.1％及賴瑞隆的82.3％；欣賞度方面，邱議瑩同樣以50.4%領先許智傑的44.0%與賴瑞隆的49.4％。

▲▼高雄,市長,民進黨,初選,邱議瑩,支持度,第一。（圖／資料照）

整體而言，受訪者的政黨傾向中，民進黨為44.0%，國民黨為19.8％，台灣民眾黨為11.6％，時代力量為2.0％，台灣基進則是0.9％。

至於市長陳其邁滿意度，31.5％非常滿意，45.5％還算滿意，合計滿意為77.0%；不太滿意為10.6%，非常不滿意為4.1％，合計不滿意為14.8%。

這份民調由山水民意研究股份有限公司調查，訪問地區為高雄市；訪問對象為二十歲以上設籍高雄市之成年人；抽樣方法為以高雄市住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣；訪問日期為8月26日至8月28日，有效樣本共1077人，在95%信心水準下，約正負2.99百分點誤差，並依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。
 

更多新聞
高雄市長民進黨初選邱議瑩支持度第一

熱門新聞

免費訂閱《ETtoday電子報》
