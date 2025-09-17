80歲父拒住養老院　女兒留紙條離家！他看完崩潰道歉

▲日本人口加速高齡化，許多年長者偏好在家中受照護。（示意圖／CFP）



記者曾羿翔／綜合報導

隨著日本人口加速高齡化，許多年長者偏好在家中被照護，而不願進入養老機構。然而，若只以長者的意願為唯一考量，往往可能對家庭造成無法挽回的傷害。日本一位80歲的父親（化名吉岡茂）因年紀大行動不便，跌倒後需持續照護。他的55歲長女明子原建議父親入住養老院，因為自己同時要工作，長期照護對她而言漸感吃力。但吉岡堅持「不能拋下家人」，拒絕離開家中接受機構照護，沒想到卻讓女兒倒下。

根據《THE GOLD ONLINE》報導，吉岡茂月領約17萬日圓退休年金（約新台幣3.3萬元），明子基於孝心與愧疚，決定自己在家照顧父親。照護初期，明子曾請帶薪假期來平衡工作與照顧父親之間的關係。但隨著時間推移，她遭遇嚴重睡眠不足和情緒壓力，身體與精神逐漸崩潰。雖曾提議聘請居家照護幫手或使用日間照護中心，均被父親拒絕，因父親害怕或不願被他人照顧。

一年後，明子終於因為過度負荷而住院，最終不得不辭職。離職後，她暫時回家全心照顧父親，但生活幾乎與外界隔絕，儲蓄一點一點耗盡，心理狀態惡化。某晚，在被父親責備「你的存在就是為照顧父親」時，她留下紙條寫道：「我已經無法繼續了，其餘請你自己處理。」隔天離家。

吉岡發現女兒離去及紙條後，才深刻意識到自己過度堅持的決定對女兒造成巨大壓力與傷害。他最終同意進入養老院接受專業照護。進住後，他的生活被較細心地照管，精神與情緒狀況穩定下來，有時還能露出笑容。明子則透過失業給付與兼職工作慢慢恢復身體與心理健康，逐步重建生活與工作節奏。

專家評論指出，這樣的情況其實並不罕見，若家庭完全依靠子女照護長者，而長者或家庭成員拒絕外部協助，不僅會影響長者的生活品質，也可能造成子女的身心健康嚴重受損。適度使用專業照護服務（養老院、日間照護中心、居家照護幫手等）既能維護長者尊嚴，也能分攤家庭壓力，避免悲劇重演。