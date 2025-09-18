　
台人遊沖繩半夜發病「代價數百萬元」　駐日代表處籲保險要買對

記者黃翊婷／綜合報導

許多台灣人喜歡到日本旅遊，但台北駐日經濟文化代表處那霸分處分享3個案例，提醒國人出國旅遊前別忘了買保險，例如有一名台灣旅客今年7月前往沖繩旅遊，半夜突然發病，當地醫療費用加上醫療專機費用，就高達新台幣數百萬元。

▲▼沖繩國際通，那霸國際通，沖繩旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲圖為那霸國際通商店街。（資料照／記者蔡玟君攝）

台北駐日經濟文化代表處那霸分處17日在臉書發文分享3個案例，案例一是旅客租車與計程車發生擦撞，W先生今年6月在日本宮古島租車，他覺得只租1天，加上離島路況好、路上車不多，沒有加買額外保險，結果不小心與計程車發生擦撞，光是修車費和租車公司營業損失賠償，就賠了30萬日圓，相當於新台幣6.1萬元。

案例二同樣是旅客租車發生事故，L小姐自認駕駛經驗豐富，8月在日本租車時也沒有加保，結果在回國前1天與貨車發生擦撞，賠了對方與租車公司共計12萬日圓，相當於新台幣2.4萬元。

案例三是突然生病，一名台灣旅客7月前往沖繩旅遊，半夜突然發病，需要緊急開刀，並由醫療專機轉送回台灣接受治療，光是在日本當地的醫療費與醫療專機費用，就高達新台幣數百萬元。

那霸分處建議，旅客如果想在日本租車自駕，千萬別只買基本對人責任保險，建議加保對財物賠償、車輛賠償、NOC（營業損失賠償）；此外，由於日本醫療費用高昂，建議旅平險內容應包含傷害醫療、海外突發疾病醫療、海外專機後送服務，出國前記得保險要「買好、買滿、買對」，才能玩得安心又有保障。

【出國旅遊，保險要買好買滿買對】????✈️ 出國玩得開心很重要，但保障更不能少！????????️ 別以為「應該不會發生什麼事」，風險往往就在一瞬間⚠️ 以下是今年真實發生的案例： 案例一｜租車與計程車擦撞，損失30萬日圓???????????? W先生6月在日本宮古島...

台北駐日經濟文化代表處 那霸分處發佈於 2025年9月16日 星期二
隨著日本人口加速高齡化，許多年長者偏好在家中被照護，而不願進入養老機構。然而，若只以長者的意願為唯一考量，往往可能對家庭造成無法挽回的傷害。日本一位80歲的父親（化名吉岡茂）因年紀大行動不便，跌倒後需持續照護。他的55歲長女明子原建議父親入住養老院，因為自己同時要工作，長期照護對她而言漸感吃力。但吉岡堅持「不能拋下家人」，拒絕離開家中接受機構照護，沒想到卻讓女兒倒下。

