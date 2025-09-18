台人遊沖繩半夜發病「代價數百萬元」　駐日代表處籲保險要買對

記者黃翊婷／綜合報導

許多台灣人喜歡到日本旅遊，但台北駐日經濟文化代表處那霸分處分享3個案例，提醒國人出國旅遊前別忘了買保險，例如有一名台灣旅客今年7月前往沖繩旅遊，半夜突然發病，當地醫療費用加上醫療專機費用，就高達新台幣數百萬元。

▲圖為那霸國際通商店街。（資料照／記者蔡玟君攝）

台北駐日經濟文化代表處那霸分處17日在臉書發文分享3個案例，案例一是旅客租車與計程車發生擦撞，W先生今年6月在日本宮古島租車，他覺得只租1天，加上離島路況好、路上車不多，沒有加買額外保險，結果不小心與計程車發生擦撞，光是修車費和租車公司營業損失賠償，就賠了30萬日圓，相當於新台幣6.1萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

案例二同樣是旅客租車發生事故，L小姐自認駕駛經驗豐富，8月在日本租車時也沒有加保，結果在回國前1天與貨車發生擦撞，賠了對方與租車公司共計12萬日圓，相當於新台幣2.4萬元。

案例三是突然生病，一名台灣旅客7月前往沖繩旅遊，半夜突然發病，需要緊急開刀，並由醫療專機轉送回台灣接受治療，光是在日本當地的醫療費與醫療專機費用，就高達新台幣數百萬元。

那霸分處建議，旅客如果想在日本租車自駕，千萬別只買基本對人責任保險，建議加保對財物賠償、車輛賠償、NOC（營業損失賠償）；此外，由於日本醫療費用高昂，建議旅平險內容應包含傷害醫療、海外突發疾病醫療、海外專機後送服務，出國前記得保險要「買好、買滿、買對」，才能玩得安心又有保障。