「女版安倍」高市早苗有意參選自民黨總裁　明日召開記者會

▲日本前經濟安保大臣高市早苗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本自民黨從去年至今經歷「三連敗」，為此日本首相石破茂7日宣布辭去自民黨總裁，自民黨預計10月4日針對新任總裁進行選舉。最新消息，被視為「女版安倍」的前經濟安保大臣高市早苗，稍早於今（18）日下午正式宣布有意參選，預計將召開記者會。

根據日媒《富士新聞網》，高市早苗於18日下午1時（台灣時間中午12時）正式宣布參選自民黨總裁，是政治生涯中第3次挑戰參選，她透露「目前精神充沛、體力飽滿」，表示預計明（19）日針對參選自民黨總裁正式召開記者會，並在會上詳細說明未來的政策與方針。

高市早苗表示，「我已經傾聽日本全國民眾的聲音，如今正是改變政治的時刻，解決國民們對於生活的惶恐不安，並且實現人們對於未來生活所懷抱的希望，以及正視日本目前所面臨的危機，我將提出解決問題的方向性，並向各位報告，追求實現穩定的政治，我將會持續奮發向上。」

《日本放送協會》指出，高市早苗昨（17）日晚間與20多名國會議員開會，針對陣營內體制等議題交換意見。

另外，高市早苗稍早也與自民黨最高顧問麻生太郎會面。高市透露，她向麻生太郎表達參選自民黨總裁的意願。據悉，先前高市早苗不願對外放風聲、表達是否有意參選黨總裁，傳言指出她近日閉門思考政策的構成。