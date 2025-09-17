　
民生消費

可樂飲料買1送1、衛生紙下殺3折！超商「連續5天優惠」懶人包

▲▼便利店,全家,購物。（圖／記者張一中攝）

▲便利商店連續5天優惠來了。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

夏季補貨飲料、日常生活用品，省錢優惠收起來！全家便利商店9月17日至9月21日，限時5天會員優惠，多款飲品、冰品、零食、熟食祭出折扣；萊爾富也同時有限時殺優惠，多款民生用品、零食、飲料、可樂，降價或「買1送1」。

★全家

全家便利商店自9月17日至9月21日，連續5天推出會員優惠，多款飲品、冰品、零食與熟食同步祭出折扣，生活用品包含舒潔厚韌抽取衛生紙原價280元，特價89元、舒潔舒涼冰巾原價99元，特價39元。

▲▼全家咖啡、全家私品茶。（圖／全家提供）

▲Let’s Café大杯特濃系列任選「兩件79元」。（圖／全家提供）

咖啡飲品方面，Let’s Café大杯特濃系列任選「兩件79元」，Let’s Tea特大百香QQ綠則推「第二杯10元」。另有多款指定商品「買1送1」，包括福樂自然零無加糖優酪乳、DyDo日式黑咖啡、m2美麗快充盒、天然穀燕麥棒等。

還有多款「加價購」、「任選優惠」與「熟食特價」，像是M&M’s巧克力加10元多一件、統一風味麵任選2件39元、炎選熟食最低39元起。

▼全家連續5天優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富自9月17日至9月21日推出「限時殺5日」優惠活動，包括舒潔雲絲舒適抽取衛生紙，原價280元，現單件特價89元，等於下殺近3折，可趁機買起來。

飲品方面，樂法職人奶茶「買2送1」，可口可樂ZERO 600ml、每朝EX黑咖啡則是「買1送1」。零食區包括味味A爆香三杯風味炒泡麵、沾醬薯條造型QQ軟糖、青梅之家青梅精糖、Konomi相撲手脆紫菜、農心安城湯麵等多款人氣商品，也同享「買1送1」。

▼萊爾富限時殺5日優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

每日新聞精選

09/16 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

超商優惠全家萊爾富

