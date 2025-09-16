　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全家首創超商自設托嬰中心　收托0到2歲「後續開放給鄰近居民」

▲▼全家開設托嬰中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全家開設「托嬰中心」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全家便利商店開設托嬰中心！全家響應政府「0-2歲社區公共托育計畫」，創通路首例斥資1500萬，在台北市中山區總部大樓開辦「全家托育中心」，提供0-2歲嬰幼兒收托服務，9月初合法立案，9月22日正式收托，名額52名，初步以全家員工為優先，後續也開放關係企業、第一銀行員工、附近居民等托付。

▲▼全家開設托嬰中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全家斥資1500萬開設托嬰中心。（圖／記者林育綾攝）

全家為了支持員工生養，自行設辦托嬰中心，至於為何選擇斥資1500萬自辦，而非委託其他業者合作？全家便利商店總經理薛東都說明，自營初期困難，但後續在管理上，會比委託更好，這些專業的托育人員、護理師、廚工等，都是自己的員工，他們等於幫同事照顧小孩，也讓同仁更放心。

薛東都說明，全家相當重視員工意見，根據每年員工調查，「育兒支持」、「彈性制度」，是同仁最關注的2大議題；而全家總部後勤人力結構中，超過5成處於適婚或育兒的人生階段，每年平均有70位「全家寶寶」誕生，然而在雙薪小家庭、缺乏傳統後援的形態下，員工常面臨兼顧育兒工作之兩難。

▲▼全家開設托嬰中心。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全家自設托嬰中心。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全家開設托嬰中心。（圖／記者林育綾攝）

據衛福部統計，全台托嬰中心10年成長近2.5倍，反映育兒照顧需求增加，然而百人以上企業自設托兒機構者，僅佔1.3%，在少子化與雙薪家庭趨勢下，托育支持體系成為企業友善職場的重要指標。

人力資源部部長宋啓辰也說，當初全家在設立「托嬰中心」、「幼稚園」兩者思考，但幼稚園需要戶外場地，以台北市來說較困難，後來想想還是先滿足托嬰需求。

薛東都更透露，這項服務消息曝光後，真的有員工因此增加生小孩的意願。至於未來規劃，畢竟托嬰中心不是營利事業，而是照顧福利，每年還要持續投入成本，若未來人力足夠，就考慮到中南部設置。

▲▼全家開設托嬰中心。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全家開設托嬰中心，佔地近百坪。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全家開設托嬰中心。（圖／記者林育綾攝）

「全家托嬰中心」由全家人力資源部統籌，組建跨部門專案小組，從評估、規劃、動工到立案，歷時超過一年，今年9月初完成立案，2025年9月22日起正式營運，收托對象以全家員工子女及孫子女優先，若有名額將開放關係企業、周邊銀行及居民申請。

全家透露，目前第一階段已經有17名報名，涵蓋全家員工及第一銀行員工的子女。

托嬰中心設址於台北市中山區全家總部3樓，佔地近百坪，空間以溫馨童趣為設計風格，共規劃3間分齡教室、專屬遊戲區，大面積採光，並由全家專業設備工程部監造，營造安全明亮、舒適安心的學習、活動空間。

▲▼全家開設托嬰中心。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全家開設托嬰中心，規劃3間分齡教室、專屬遊戲區。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全家開設托嬰中心。（圖／記者林育綾攝）

員工於上下班時，就能就近接送子女，節省往返外部托育機構交通時間，收托時間為上午7點半至下午5點半，還有最晚可至晚間7點半的延時托育，月費更能直接於「全家」店舖櫃檯臨櫃繳費，省時省力。

全家以5大福利全面減輕員工育兒開銷，包括：

1.員工專屬托育優惠價每月1.8萬元，並免收註冊費。
2.首年就讀贈整套學用品，包含書包、提袋、餐碗與餐袋，加購亦享8折優惠。
3.就讀期間，中心每日上課時段由「全家」免費提供尿布使用，家長毋須額外準備。
4.延時托育方面，員工享有17:30至19:00免收費，19:00至19:30則僅收取不到百元。
5.「全家托嬰中心」將申請為政府立案的準公共化托育中心，凡設籍台北市之父母子女，未來可同時申請中央與地方補助，最高可享台北市第一胎家庭18,000元全額補助，讓員工安心生養「全家寶寶」。

▼全家設置托嬰中心，員工或附近居民、上班族，上下班就能托育。（圖／業者提供）

▲▼全家設置托嬰中心。（圖／業者提供）

另外，統一超商也表示，公司積極宣導育兒友善，並主動關懷孕婦員工，推動家庭共融。在育兒服務方面，與托育機構特約合作，提供托嬰及幼兒園優惠價格，員工可依居住地或工作地選擇，提升服務彈性。

同時設有子女教育補助與獎學金（學齡前至研究所）、生育津貼、懷孕祝賀禮與彌月禮，以及彈性上下班制度，並透過幸福合作社協助處理身心健康與家庭議題，協助員工兼顧家庭與工作。

針對懷孕員工，統一超商提供優於法令的產假與小產假，不限年資皆享全薪；在家庭照顧面，則額外給予每年3天「有薪」特殊照顧假，適用於重大災害或需親自照護眷屬的情況，讓員工能獲得即時支持。建構友善、彈性的工作環境，讓同仁安心迎接家庭與職場的雙重挑戰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
米塔颱風估周四生成「2地雨勢明顯」　1周內還有更強熱帶擾動
陳玉珊突開轟前夫！　出軌助理瞞她20年
一家3口滅門血案！　法官判女婿死刑：動機令人不齒
雪坊持續雪崩！自爆道歉文是「創辦人身心崩潰發的」
快訊／聯合國獨立調查首證實：以色列對加薩實施「種族滅絕」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

電商數據揭iPhone 17預購有多熱！Pro系列最受寵　熱門機型一分鐘內秒殺

全家首創超商自設托嬰中心　收托0到2歲「後續開放給鄰近居民」

三商「百元檸檬炸雞」快閃7天　加碼送棒腿優惠券

台中人最愛吃宵夜！外送平台揭訂單統計　台式炸物奪冠

7-11「芬達橘子思樂冰」限3天買1送1　萬聖節抽2杯只要1元

頂呱呱「2大組合下殺99元」　限時2周平日限定

傳說一瓶難求的增值、收藏神物！「戰酒黑金龍3.6L金箔酒」9月開賣、再掀秒殺潮

網友熱議！愛之味分解茶油切四季春成解膩新寵　外食族、甜點控狂推「喝過就回不去」

拚業績必備「補氣神器」躍升拜拜新寵　美式賣場推折扣！上班族大推有感瘋搶購

【廣編】1瓶=25瓶！海尼根台灣從零建構逆物流循環系統　勇奪2025永續行動金獎

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

電商數據揭iPhone 17預購有多熱！Pro系列最受寵　熱門機型一分鐘內秒殺

全家首創超商自設托嬰中心　收托0到2歲「後續開放給鄰近居民」

三商「百元檸檬炸雞」快閃7天　加碼送棒腿優惠券

台中人最愛吃宵夜！外送平台揭訂單統計　台式炸物奪冠

7-11「芬達橘子思樂冰」限3天買1送1　萬聖節抽2杯只要1元

頂呱呱「2大組合下殺99元」　限時2周平日限定

傳說一瓶難求的增值、收藏神物！「戰酒黑金龍3.6L金箔酒」9月開賣、再掀秒殺潮

網友熱議！愛之味分解茶油切四季春成解膩新寵　外食族、甜點控狂推「喝過就回不去」

拚業績必備「補氣神器」躍升拜拜新寵　美式賣場推折扣！上班族大推有感瘋搶購

【廣編】1瓶=25瓶！海尼根台灣從零建構逆物流循環系統　勇奪2025永續行動金獎

林佳緯暫居安打王　餅總放板凳半教育調度：要打到讓人追不上

典華集團二代打造越南餐廳明天試營運　10/31前享飲品買一送一

國道小貨車駕駛恍神釀「三殺連環撞」！4車受損驚險畫面曝

趙小僑認跟劉亮佐「分房睡」曝原因　代言保健品滴管斷裂…強硬回應

快訊／TPBL職籃2025-26賽程公布　開幕戰10月11日登場

日翁「買春激戰」140少女！最小僅9歲　東南亞2國淪雛妓天堂

陽明海運與韓華海洋簽署1.6萬箱LNG雙燃料船建造合約　擴大低碳運輸

生日就是林哲瑄引退記念　申皓瑋回訊息了：真的開心不起來啦

鹿耳門聖母廟捐300萬元助災後重建　黃偉哲：凝聚信眾力量守護家園

女子誤踩「化骨水」中毒身亡　陸媒曝驚人真相：網購就有

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

消費熱門新聞

網自爆騙吃麥當勞漢堡偏方　業者：不樂見、勿以身試法

頂呱呱平日限定2大組合下殺99元

麥當勞「可可布朗尼冰炫風」回歸

7-11「芬達橘子思樂冰」買1送1

漢堡王超狂雞薯條堡快閃回歸5天

拚業績必備「補氣神器」躍升拜拜新寵　美式賣場推折扣

網友熱議！愛之味分解茶油切四季春成解膩新寵

傳說中的增值神物又來了！

全家首創超商自設托嬰中心　收托0到2歲「後續開放給鄰近居民」

超夯髮品美式賣場限時搶購

三商「百元檸檬炸雞」快閃7天

台中人最愛吃宵夜！外送平台揭訂單統計　台式炸物奪冠

霜淇淋買1送1、咖啡零食買2送2　超商周末優惠來了

中秋送禮新風潮！唐舖子立體月餅禮盒驚喜感爆棚

更多熱門

相關新聞

霜淇淋買1送1、咖啡零食買2送2　超商周末優惠來了

霜淇淋買1送1、咖啡零食買2送2　超商周末優惠來了

迎接周末犒賞自己，超商紛紛推出優惠陪消費者省荷包！7-ELEVEN自9月12日至14日，推出多項商品買2送2、買2送1、加10元多一件；全家則有康康5優惠「買1送1」，這周也有霜淇淋入列；萊爾富也有限時殺泡麵飲料買1送1。

超商周一咖啡優惠來了！全家10元多1杯

超商周一咖啡優惠來了！全家10元多1杯

限今天！全家咖啡「買6送6」、自帶杯省8元

限今天！全家咖啡「買6送6」、自帶杯省8元

7-11咖啡「買3送1」助失智長輩

7-11咖啡「買3送1」助失智長輩

全家咖啡買6送6、7-11思樂冰買1送1　超商周末優惠齊發

全家咖啡買6送6、7-11思樂冰買1送1　超商周末優惠齊發

關鍵字：

全家托嬰中心

讀者迴響

熱門新聞

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

明變天！　「全台雨最大」時間曝

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面