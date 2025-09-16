全家首創超商自設托嬰中心　收托0到2歲「後續開放給鄰近居民」

▲全家開設「托嬰中心」。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

全家便利商店開設托嬰中心！全家響應政府「0-2歲社區公共托育計畫」，創通路首例斥資1500萬，在台北市中山區總部大樓開辦「全家托育中心」，提供0-2歲嬰幼兒收托服務，9月初合法立案，9月22日正式收托，名額52名，初步以全家員工為優先，後續也開放關係企業、第一銀行員工、附近居民等托付。

▲全家斥資1500萬開設托嬰中心。（圖／記者林育綾攝）

全家為了支持員工生養，自行設辦托嬰中心，至於為何選擇斥資1500萬自辦，而非委託其他業者合作？全家便利商店總經理薛東都說明，自營初期困難，但後續在管理上，會比委託更好，這些專業的托育人員、護理師、廚工等，都是自己的員工，他們等於幫同事照顧小孩，也讓同仁更放心。

薛東都說明，全家相當重視員工意見，根據每年員工調查，「育兒支持」、「彈性制度」，是同仁最關注的2大議題；而全家總部後勤人力結構中，超過5成處於適婚或育兒的人生階段，每年平均有70位「全家寶寶」誕生，然而在雙薪小家庭、缺乏傳統後援的形態下，員工常面臨兼顧育兒工作之兩難。

▲▼全家自設托嬰中心。（圖／記者林育綾攝）

據衛福部統計，全台托嬰中心10年成長近2.5倍，反映育兒照顧需求增加，然而百人以上企業自設托兒機構者，僅佔1.3%，在少子化與雙薪家庭趨勢下，托育支持體系成為企業友善職場的重要指標。

人力資源部部長宋啓辰也說，當初全家在設立「托嬰中心」、「幼稚園」兩者思考，但幼稚園需要戶外場地，以台北市來說較困難，後來想想還是先滿足托嬰需求。

薛東都更透露，這項服務消息曝光後，真的有員工因此增加生小孩的意願。至於未來規劃，畢竟托嬰中心不是營利事業，而是照顧福利，每年還要持續投入成本，若未來人力足夠，就考慮到中南部設置。

▲▼全家開設托嬰中心，佔地近百坪。（圖／記者林育綾攝）

「全家托嬰中心」由全家人力資源部統籌，組建跨部門專案小組，從評估、規劃、動工到立案，歷時超過一年，今年9月初完成立案，2025年9月22日起正式營運，收托對象以全家員工子女及孫子女優先，若有名額將開放關係企業、周邊銀行及居民申請。

全家透露，目前第一階段已經有17名報名，涵蓋全家員工及第一銀行員工的子女。

托嬰中心設址於台北市中山區全家總部3樓，佔地近百坪，空間以溫馨童趣為設計風格，共規劃3間分齡教室、專屬遊戲區，大面積採光，並由全家專業設備工程部監造，營造安全明亮、舒適安心的學習、活動空間。

▲▼全家開設托嬰中心，規劃3間分齡教室、專屬遊戲區。（圖／記者林育綾攝）

員工於上下班時，就能就近接送子女，節省往返外部托育機構交通時間，收托時間為上午7點半至下午5點半，還有最晚可至晚間7點半的延時托育，月費更能直接於「全家」店舖櫃檯臨櫃繳費，省時省力。

全家以5大福利全面減輕員工育兒開銷，包括：

1.員工專屬托育優惠價每月1.8萬元，並免收註冊費。

2.首年就讀贈整套學用品，包含書包、提袋、餐碗與餐袋，加購亦享8折優惠。

3.就讀期間，中心每日上課時段由「全家」免費提供尿布使用，家長毋須額外準備。

4.延時托育方面，員工享有17:30至19:00免收費，19:00至19:30則僅收取不到百元。

5.「全家托嬰中心」將申請為政府立案的準公共化托育中心，凡設籍台北市之父母子女，未來可同時申請中央與地方補助，最高可享台北市第一胎家庭18,000元全額補助，讓員工安心生養「全家寶寶」。

▼全家設置托嬰中心，員工或附近居民、上班族，上下班就能托育。（圖／業者提供）

另外，統一超商也表示，公司積極宣導育兒友善，並主動關懷孕婦員工，推動家庭共融。在育兒服務方面，與托育機構特約合作，提供托嬰及幼兒園優惠價格，員工可依居住地或工作地選擇，提升服務彈性。

同時設有子女教育補助與獎學金（學齡前至研究所）、生育津貼、懷孕祝賀禮與彌月禮，以及彈性上下班制度，並透過幸福合作社協助處理身心健康與家庭議題，協助員工兼顧家庭與工作。

針對懷孕員工，統一超商提供優於法令的產假與小產假，不限年資皆享全薪；在家庭照顧面，則額外給予每年3天「有薪」特殊照顧假，適用於重大災害或需親自照護眷屬的情況，讓員工能獲得即時支持。建構友善、彈性的工作環境，讓同仁安心迎接家庭與職場的雙重挑戰。