羅智強登記參選國民黨主席　「我是最能夠協調藍白合的人選」

▲羅智強登記參選國民黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席改選將於10月18日舉行，國民黨立委羅智強今（18日）上午赴中央黨部登記參選，身邊還有多名立委陪同力挺。羅智強登記前表示，有些參選人在此次選舉刀口對內，自己完全無法接受，沒有參與過反罷免還砲口對內，真的對不起所有藍委。他說，自己未必是最優秀的、也未必是最有份量，但走過無數挑戰走到今天，是最能夠營造團結氛圍、協調藍白合，並完成世代交替的黨主席參選人。

羅智強說，今天很感謝立法院同志陪他一同前來登記，大家在立法院共同經歷大罷免，最後以32比0闖過鐵板關卡。國民黨若要重返執政之路，必須面對無窮的網軍與綠媒攻擊，唯有一步一腳印營造團結氛圍，才能下架賴清德總統。

羅智強強調，自己參選黨主席有數個理念，第一點就是刀口不能向內，大家要集中力量監督民進黨，唯有團結才能度過難關；可惜目前黨主席選舉中，仍出現砲口向內的現象，這對不起所有兄弟姊妹，真的完全無法接受。

羅智強認為，即便團結都不一定能在2028年打敗賴清德，何況還自相殘殺，只要是公平競爭，他都願送上祝福，這應該是一場堂堂正正的君子之爭。羅智強也提到，他出身基層，深知民間疾苦，也了解如何讓台灣人團結在一起，這正是黨主席必須具備的特質與特色。

羅智強指出，國民黨主席需要具備多種特點，此次參選人當中，有人德高望重，有人戰力一流，有人論述能力強，大家各有優點，自己並非最完美的人選，但若選民認為國民黨應該世代交替，也該選出一位能團結黨內、協調藍白、扎根基層的黨主席，相信自己是最適合的人選，因為最終目標就是打贏2026與2028年選戰。

至於黨內質疑台北市前市長郝龍斌與民眾黨前主席柯文哲關係不佳，羅智強則替郝龍斌平反，當然市長任內確實曾與柯文哲交鋒，雖然在台北市長時有爭執，但政治恩怨誰沒有？「我以前跟柯文哲也會有政治交鋒，但擔任市議員後也相知相惜，郝龍斌從來沒有對柯案口出惡言，不認同說郝龍斌沒有辦法藍白合。」

