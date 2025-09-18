川普梅蘭妮亞「分房睡」！訪英下榻溫莎城堡　1安排不尋常

▲美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞，前往英國進行國是訪問。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞，正在英國進行第二次國是訪問，卻被傳出下榻溫莎城堡（Windsor castle）仍然「分房睡」，這項不尋常的住宿安排，再度引發外界對於總統夫妻關係的討論。

英國《每日郵報》引述宮廷內部人士說法報導，川普夫婦各自擁有獨立套房，甚至從美國帶來專屬寢具。「Ephraim Hardcastle」專欄寫道，「樓下員工開玩笑說，如果她要求一張水床的話，就能毫不費力地漂離川普身邊。」

事實上，溫莎城堡有超過1000個房間，包含國事廳、禮拜堂、辦公室、私人寢室等。《天空新聞》王室評論員布魯斯（Alastair Bruce）解釋，溫莎城堡的套房可以同時配備雙人床及單人床，也就是說，夫妻倆原本可以共享房間，總統深夜公務歸來時，也不會打擾第一夫人休息，但2人仍選擇分房睡。

值得注意的是，已故英國女王伊莉莎白二世與丈夫菲利普親王、現任國王查爾斯三世與妻子卡蜜拉王后，也都是各自獨立居住，並未同房。

▲川普進行國是訪問，英王查爾斯三世在溫莎城堡（Windsor Castle）舉行國宴款待。（圖／路透）

川普與梅蘭妮亞的婚姻關係，多次成為外界關注焦點。據傳梅蘭妮亞經常住在紐約或佛州海湖莊園，而川普則在華府工作。今年5月，記者沃爾夫（Michael Wolff）也曾對podcast節目《每日野獸》表示，川普夫婦「實質上已經分居」，「他們顯然不像我們定義的婚姻那樣生活，更具體來說，他們過著分開的生活。」

不過，白宮一再駁斥沃爾夫的說法為「公然謊言和捏造」，並稱梅蘭妮亞待在白宮的時間，比外界認知的更多，但未透露具體時長。