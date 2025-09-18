　
國際

川普政府首批准對烏克蘭軍援　採新機制「北約付錢、美國出貨」

▲▼烏克蘭東部巴赫姆特前線烏軍。（圖／路透）

▲川普政府首度批准對烏軍援，資金由北約提供。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國政府已批准一份對烏克蘭的軍事援助方案，這份武器及物資的援助預計會有2批，每批價值高達5億美元，首批預計很快就會送到烏克蘭，這也是川普上任至今首次批准向烏克蘭提供軍援，過去僅出售武器，或只沿用前總統拜登期間核准的援助。

根據路透社報導，這次軍援出自美國及北約首次啟用的一項新機制，允許透過北約成員國的資金從美國武器庫存中供應武器給烏克蘭。知情人士表示，美國國防部負責政策事務的次長柯伯吉（Elbridge Colby）已根據這套被稱為「烏克蘭優先需求清單」（PURL）的新機制，批准了2批、每批價值5億美元的軍援。

這項跨大西洋合作的計畫預計將向烏克蘭提供總額達100億美元的武器裝備，也是川普政府首次批准向烏克蘭提供的軍援，在此之前，川普政府僅向烏克蘭出售武器，或是沿用前總統拜登執政期間所核准的援助，拜登是基輔的堅定支持者。

知名人士拒絕透露歐洲國家究竟替烏克蘭購買了哪些具體裝備，僅表示當中包含烏克蘭急需的防空系統，原因是俄羅斯近期的飛機及無人機空襲行動大幅增加，烏克蘭對於防空武器的需求相當迫切。一名專家表示，烏克蘭需求的武器跟前幾個月維持一致，需要防空攔截系統、飛彈（導彈）與火炮。

09/16 全台詐欺最新數據

台灣男歌手突猝逝！　好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

烏克蘭軍援川普北約俄烏戰爭

