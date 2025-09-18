清潔隊員32元回收電鍋送拾荒婦涉貪污　最高檢急令須顧法理情

▲清潔隊員將回收電鍋送給拾荒婦被控貪污，最高檢發函各地檢察機關，辦理貪污案件應兼顧情理法。（圖／記者黃宥寧攝）

記者陳崑福／台北報導

台北市一名黃姓清潔隊員，因將回收僅值32元的二手電鍋轉送給拾荒婦女，被依貪污治罪條例起訴。消息曝光後，引發大批民眾質疑「小善意被當大貪瀆」，批評司法脫離人情，網路上更湧現「32元電鍋案」的熱烈討論，成為全民焦點。

面對輿論壓力，最高檢察署16日火速發函各地檢察機關，強調檢察官辦理貪瀆案件，應秉持「法、理、情」的平衡原則，不應僅機械適用法條。最高檢指出，若涉案金額低、情節輕微，被告又有自首、自白或主動繳回不法所得，檢方應依刑事訴訟法及貪污治罪條例相關規定，考量免訴、減刑，甚至建議法院宣告免刑或緩刑。

而最高檢察署已行文各檢察機關， 處理是類案件宜斟酌「法、理、情」及社會相當性， 審慎辦理，並說明如下： 一、為期檢察官偵辦貪瀆等各類重大刑事案件，能秉持 同理心，依偵查所得事證審慎權衡各項利益，而為合 法、公正、有溫度、貼近國民感情的判斷及決定，兼 顧打擊貪瀆犯罪之廉能目標與個案之公平正義。

最高檢察署 114 年 9 月 16 日發函各檢察機關，提示內 容如下： （一）檢察官偵辦貪瀆案件，請注意蒐集、調查及斟酌對被告有利及 不利之事證，落實客觀性義務。

（二）按「法律應免除其刑者」應為不起訴處分，刑事訴訟法第 252 條第 9 款定有明文。經查明貪瀆案涉案被告，符合貪污治罪條 例第 8 條第 1 項後段犯罪後自首，如有所得並自動繳交全部所 得財物，並因而查獲其他正犯或共犯者，免除其刑。犯貪污治 罪條例行賄罪而自首者，亦同，即應為不起訴處分。

（三）依偵查所得之證據，認被告有犯罪嫌疑提起公訴者，得依具體 個案情節，審酌被告之犯罪手段、違反義務之程度、犯罪所生 危險或損害、犯罪後態度等刑法第 57 條所列事項、是否犯貪 瀆罪後自首、在偵查中自白、有無自動繳交全部所得財物、是 否因而查獲其他正犯或共犯、是否情節輕微、所得或所圖得財 Supreme Prosecutors Office Press Release 114 年度- 37 號新聞稿 2 物或不正利益在新臺幣 5 萬元以下等對被告有利量刑事由，於 起訴或公訴蒞庭時具體求刑。

（四）對於犯貪瀆罪後自首或自白者，主動請求法院從輕量刑，自動 繳交所得財物或參與集體貪污先行自首或自白供出其他共犯 而查獲者，如符合緩刑要件，並請求法院宣告緩刑。

二、檢察官偵辦貪瀆及各類重大刑事案件，提起公訴時 宜考量對被告有利之量刑因素，如辦理貪瀆案件，發 現被告有符合貪污治罪條例減輕或免除其刑規定者， 宜請法院依法減輕或免除其刑 實施刑事訴訟程序之公務員，就該管案件，應於被告有利及不 利之情形，一律注意，刑事訴訟法第 2 條定有明文。檢察官偵辦貪 瀆案件，依偵查所得證據及現行法律規定提起公訴者，宜考量自首、 自白、自動繳交犯罪所得、犯罪情節輕微、圖得財物金額在新臺幣 5 萬元以下等對被告有利之量刑事由，請法院依貪污治罪條例相關 規定，對被告減輕或免除其刑。

最高檢察署已轉達各檢察機關，在辦理相關案件時， 尤其貪瀆案件，視具體案情，如被告符合犯罪後自首， 有所得並自動繳交全部所得財物，並因而查獲其他 正犯或共犯，或犯貪污治罪條例行賄罪自首，應免除 其刑者，應依刑事訴訟法第 252 條第 9 款為不起訴 處分。已起訴者，於公訴蒞庭時，參酌最高檢察署 114 年 9 月 16 日函辦理，視具體案件情節，如符合法律 相關規定，可聲請法院諭知免刑之判決或宣告緩刑。